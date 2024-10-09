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АНАЛІТИКА

У Литві встановили «зуби дракона» на мосту, що веде в Калінінградську область

У Литві встановили «зуби дракона» на мосту, що веде в Калінінградську область

 

У Литві встановили "зуби дракона" на мосту через річку Неман, що веде до російської Калінінградської області.

Про це у Facebook написав міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, у майбутньому міст додатково укріплять залізними балками.

Зараз литовська армія випробовує їх, оцінюючи, як вони стримують важку техніку, що наступає.

"Укріплення йде за планом. Деякі мости будуть укріплені, інші будуть підготовлені до вибуху (тільки після отримання даних розвідки). Фізичні укріплення (протитанкові їжаки, "зуби дракона") є лише допоміжними і будуть прикриватися вогневою міццю. Якщо ворога вдасться зупинити, він буде знищений", - написав Кащюнас.

Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення "Балтійської лінії оборони", а у травні Польща оголосила про подібний проєкт під назвою "Східний щит" з метою зміцнення своїх кордонів з Калінінградською областю Росії та Білоруссю.
Ключові теги: Литва, Росія
 

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