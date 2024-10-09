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АНАЛІТИКА

У США позиваються до TikTok через шкоду психічному здоров'ю підлітків

 

Округ Колумбія та 13 американських штатів подали до суду на TikTok. Вони звинувачують платформу в тому, що вона сприяє розвитку кризи психічного здоров'я підлітків, пише BBC.

Позивачі стверджують, що соцмережа використовує функції, які провокують залежність, щоб залучити дітей до застосунку, і що вона навмисно вводить громадськість в оману щодо безпеки тривалого використання.

Зважаючи на це, позивачі закликають до фінансових санкцій щодо TikTok.

"TikTok знає, що надмірне використання та інші шкідливі наслідки її платформи завдають шкоди психічному здоров'ю мільйонів американських дітей і підлітків", - йдеться в позові, поданому в Нью-Йорку.

Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс розповіла про випадки загибелі або отримання травм молодими людьми по всій країні через челенджі TikTok. Крім того, багато інших відчувають "більше смутку, тривоги та депресії через функції TikTok, які провокують залежність ".

Вона нагадала про 15-річного хлопця, який загинув на Мангеттені під час катання на даху вагона метро, який рухався. За її словами, його мати згодом знайшла на смартфоні сина відео з TikTok про таку активність.

Однак платформа називає нинішній позов "таким, що розчаровує".

"Ми категорично не згодні з цими звинуваченнями, багато з яких ми вважаємо неточними й такими, що вводять в оману", - йдеться у заяві платформи.

Тут запевняють, що пишаються роботою, яку зробили для захисту підлітків, і обіцяють продовжувати оновлювати та вдосконалювати продукт.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

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