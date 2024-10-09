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АНАЛІТИКА

У Росії заблокували месенджер Discord. Його використовували на фронті

 BBC

У Росії заблокували Discord - месенджер, який спочатку був популярним серед геймерів, а під час російсько-української війни його почали активно використовувати військовослужбовці.

У Роскомнагляді стверджують, що адміністрація месенджера порушує вимоги законодавства РФ і не видаляє протиправні матеріали.

Як повідомили у відомстві, доступ до Discord обмежений "для запобігання використанню месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків у зв'язку з розміщенням протиправної інформації".

"Влада закликала Discord видалити нелегальний контент, але відповіддю була бездіяльність, яка і призвела до блокування", - заявив ТАСС заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Антон Горєлкін.

Проблеми з роботою Discord російські користувачі почали помічати у середині вересня. У вівторок, ще до того, як Роскомнадзор оголосив про блокування, кількість скарг різко зросла. 27 вересня газета "Коммерсант" писала, що месенджер можуть заблокувати "найближчими днями" через порушення російського законодавства.

30 вересня суд у Москві оштрафував Discord за "невидалення забороненої інформації", а наступного дня в Роскомнагляді заявили, що направили адміністрації месенджера вимоги видалити 947 "протиправних матеріалів".

За твердженням відомства, серед цих матеріалів були зокрема дитяча порнографія та "заклики до екстремізму", проте низку сторінок так і не видалили. Роскомнагляд вимагає від Discord видалити майже тисячу матеріалів на тлі повідомлень про можливе блокування

Discord спочатку створювали для геймерів та кіберспортсменів, оскільки він дозволяє обмінюватися голосовими повідомленнями в режимі реального часу.

З початком пандемії Covid-19 платформа стала позиціонувати себе як універсальна, кількість її користувачів різко зросла.

Месенджер популярний серед військових по обидва боки фронту в Україні.

Про використання Discord у командних пунктах ЗСУ для управління військовими операціями ЗМІ писали влітку 2023 року.

Крім того, як зазначає російське видання "Медуза", інтерфейс месенджера можна регулярно бачити у відеороликах, знятих у штабах підрозділів та з'єднань російської армії.

Чому воєнкори скаржаться на блокування Discord

Месенджер Discord військові РФ використовували зокрема для трансляції відео з безпілотників та голосових чатів.

Після його блокування російські провоєнні блогери та "воєнкори" у соцмережах почали скаржитися на те, що це завдасть шкоди військовим Росії на фронті.

"Платформа Discord часто використовується російською армією для організації управління бойовими діями в зоні СВО. Таким чином, це чергове рішення за останній час, яке потенційно може вплинути на бойовий потенціал армії", - написав канал "Военный осведомитель".

"На пунктах управління десятків з'єднань впали трансляції з безпілотників, які працюють через закриті кімнати Дискорд. Таким чином, відкинувши всіх на рівень березня 2022 року", - йдеться у повідомленні телеграм-каналу "Тройка".

"Рішенням заблокувати в Росії Дискорд цивільні чиновники завдали шкоди фронту, через що, швидше за все, збільшилися втрати серед наших бійців і техніки, - написав у телеграмі провоєнний блогер Роман Альохін. - І начхати на фронт, начхати на втрати, на те, що людей у ​​нас на фронті не сказати, що достатньо".

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Ключові теги: Росія
 

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