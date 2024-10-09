Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попри анонсований страйк польські фермери не заблокували рух на кордоні з Україною - Демченко

 

На кордоні з Польщею наразі не спостерігається блокування руху вантажних транспортних засобів з України.

Про це Укрінформу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Блокування руху для вантажівок - те, про що з'являлася інформація і ті дії, які могли розпочатися на території Польщі польськими фермерами, - зараз не фіксується. Звісно, ми очікуємо, що блокування руху не станеться", - сказав Демченко.

За його словами, рух вантажівок залишається інтенсивним на всіх напрямках.

Речник ДПСУ додав, що відповідні служби України перебувають у постійному діалозі з польськими колегами, також українські дипломатичні установи у Польщі тримають ситуацію на контролі.

Як повідомлялося, Державна митна служба України напередодні повідомила, що польські фермери можуть знову заблокувати рух вантажного транспорту у пункті пропуску «Медика - Шегині». За інформацією польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

Польські фермери у лютому заблокували кордон з Україною, вимагаючи від свого уряду заборонити ввезення з України на внутрішній ринок зернових, а також іншої агропродукції. 29 квітня блокування кордону було припинене.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1756
  0,0205
 0,05
EUR
 1
 45,2437
  0,0227
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 11:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8676  0,04 0,10 41,4900  0,01 0,03
EUR 45,0686  0,04 0,08 45,7262  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,03 0,06 41,2150  0,03 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес