Попри анонсований страйк польські фермери не заблокували рух на кордоні з Україною - Демченко

На кордоні з Польщею наразі не спостерігається блокування руху вантажних транспортних засобів з України.

Про це Укрінформу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Блокування руху для вантажівок - те, про що з'являлася інформація і ті дії, які могли розпочатися на території Польщі польськими фермерами, - зараз не фіксується. Звісно, ми очікуємо, що блокування руху не станеться", - сказав Демченко.

За його словами, рух вантажівок залишається інтенсивним на всіх напрямках.

Речник ДПСУ додав, що відповідні служби України перебувають у постійному діалозі з польськими колегами, також українські дипломатичні установи у Польщі тримають ситуацію на контролі.

Як повідомлялося, Державна митна служба України напередодні повідомила, що польські фермери можуть знову заблокувати рух вантажного транспорту у пункті пропуску «Медика - Шегині». За інформацією польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

Польські фермери у лютому заблокували кордон з Україною, вимагаючи від свого уряду заборонити ввезення з України на внутрішній ринок зернових, а також іншої агропродукції. 29 квітня блокування кордону було припинене.