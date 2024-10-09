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Попри анонсований страйк польські фермери не заблокували рух на кордоні з Україною - Демченко
12:08 09.10.2024 |
На кордоні з Польщею наразі не спостерігається блокування руху вантажних транспортних засобів з України.
Про це Укрінформу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
«Блокування руху для вантажівок - те, про що з'являлася інформація і ті дії, які могли розпочатися на території Польщі польськими фермерами, - зараз не фіксується. Звісно, ми очікуємо, що блокування руху не станеться", - сказав Демченко.
За його словами, рух вантажівок залишається інтенсивним на всіх напрямках.
Речник ДПСУ додав, що відповідні служби України перебувають у постійному діалозі з польськими колегами, також українські дипломатичні установи у Польщі тримають ситуацію на контролі.
Як повідомлялося, Державна митна служба України напередодні повідомила, що польські фермери можуть знову заблокувати рух вантажного транспорту у пункті пропуску «Медика - Шегині». За інформацією польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.
Польські фермери у лютому заблокували кордон з Україною, вимагаючи від свого уряду заборонити ввезення з України на внутрішній ринок зернових, а також іншої агропродукції. 29 квітня блокування кордону було припинене.
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