Фінансові новини
- |
- 09.10.24
- |
- 14:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Вірменія відмовилась підписувати заяви СНД на саміті в Росії
10:57 09.10.2024 |
Вірменія відмовилася підтримати дві заяви, прийняті на Раді міністрів закордонних справ Співдружності незалежних держав (СНД), що відбулася в Москві.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє OC Media.
У понеділок на засіданні був присутній міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян.
Того ж вечора речник МЗС Вірменії оголосив, що Вірменія не приєдналася до двох заяв, прийнятих раніше того ж дня. Він не надав жодних подробиць такого рішення.
У першій заяві йшлося про принципи співробітництва у забезпеченні безпеки в Євразії.
Друга заява - про неприпустимість застосування односторонніх обмежувальних заходів у міжнародних відносинах - рекомендувала державам-членам утримуватися від ухвалення, розширення або застосування таких заходів.
Ухвалення другої заяви відбулося на тлі західних санкцій, застосованих до Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.
Окрім прийняття цих двох заяв, міністри закордонних справ країн-учасниць СНД обмінялися думками з актуальних питань міжнародного порядку денного та схвалили низку планів дій. Вони також вирішили провести наступне засідання Ради міністрів 11 квітня 2025 року в Казахстані.
Під час зустрічі Мірзоян висвітлив питання регіональної стабільності та безпеки, що стосуються Вірменії. Він торкнувся ключових останніх подій щодо врегулювання відносин між Вірменією та Азербайджаном, зокрема, підписання мирного договору.
Зустріч міністрів закордонних справ відбулася напередодні зустрічі лідерів країн СНД, яка пройшла у вівторок.
Напруженість у відносинах між Вірменією та Росією зросла з 2022 року, коли Вірменія бойкотувала більшість засідань СНД та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Досі зберігаючи заморожений статус в ОДКБ, Вірменія у вересні підтвердила свою участь у саміті БРІКС у жовтні цього року та ще одному саміті СНД у Москві наступного року.
Нещодавно прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван має надто багато питань до контрольованої РФ Організації договору колективної безпеки і бачить причини вважати її загрозою для вірменської державності.
Він також не став виключати, що Вірменія візьме курс на вступ до ЄС, якщо побачить реальні шанси на це.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна уразила у Росії склад з боєприпасами КНДР - Генштаб
|Власник Vodafone приватизує ОГХК за 3,9 млрд грн
|Росіяни активно застосовують хімічну зброю проти ЗСУ, - Генштаб
|Угорщина не розблокує кредит у $50 млрд за рахунок росактивів до виборів у США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У США позиваються до TikTok через шкоду психічному здоров'ю підлітків
|У Росії заблокували месенджер Discord. Його використовували на фронті
|ЗМІ: Засідання у форматі «Рамштайн» вирішили перенести
|Україна уразила у Росії склад з боєприпасами КНДР - Генштаб
|Попри анонсований страйк польські фермери не заблокували рух на кордоні з Україною - Демченко
|Вірменія відмовилась підписувати заяви СНД на саміті в Росії
Бізнес
|Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel
|Apple відмовилась від проєкту розумного кільця
|Українська гра Super Zoo Story вийшла на Kickstarter і зібрала вже в 1,5 рази більше потрібної суми
|Суд ЄС: Facebook не може використовувати особисті дані користувачів у рекламних цілях