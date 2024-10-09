Вірменія відмовилась підписувати заяви СНД на саміті в Росії

Вірменія відмовилася підтримати дві заяви, прийняті на Раді міністрів закордонних справ Співдружності незалежних держав (СНД), що відбулася в Москві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє OC Media.

У понеділок на засіданні був присутній міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян.

Того ж вечора речник МЗС Вірменії оголосив, що Вірменія не приєдналася до двох заяв, прийнятих раніше того ж дня. Він не надав жодних подробиць такого рішення.

У першій заяві йшлося про принципи співробітництва у забезпеченні безпеки в Євразії.

Друга заява - про неприпустимість застосування односторонніх обмежувальних заходів у міжнародних відносинах - рекомендувала державам-членам утримуватися від ухвалення, розширення або застосування таких заходів.

Ухвалення другої заяви відбулося на тлі західних санкцій, застосованих до Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Окрім прийняття цих двох заяв, міністри закордонних справ країн-учасниць СНД обмінялися думками з актуальних питань міжнародного порядку денного та схвалили низку планів дій. Вони також вирішили провести наступне засідання Ради міністрів 11 квітня 2025 року в Казахстані.

Під час зустрічі Мірзоян висвітлив питання регіональної стабільності та безпеки, що стосуються Вірменії. Він торкнувся ключових останніх подій щодо врегулювання відносин між Вірменією та Азербайджаном, зокрема, підписання мирного договору.

Зустріч міністрів закордонних справ відбулася напередодні зустрічі лідерів країн СНД, яка пройшла у вівторок.

Напруженість у відносинах між Вірменією та Росією зросла з 2022 року, коли Вірменія бойкотувала більшість засідань СНД та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Досі зберігаючи заморожений статус в ОДКБ, Вірменія у вересні підтвердила свою участь у саміті БРІКС у жовтні цього року та ще одному саміті СНД у Москві наступного року.

Нещодавно прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван має надто багато питань до контрольованої РФ Організації договору колективної безпеки і бачить причини вважати її загрозою для вірменської державності.

Він також не став виключати, що Вірменія візьме курс на вступ до ЄС, якщо побачить реальні шанси на це.