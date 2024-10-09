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АНАЛІТИКА

«Лабораторія Касперського» втратила доступ до Google Play через американські обмеження

 

Google видалив антивірусне програмне забезпечення "Лабораторії Касперського" з Google Play і закрив обліковий запис розробника компанії. Це сталося за кілька днів до крайнього терміну обмежень, запроваджених США, 29 вересня.

У своєму блозі "Лабораторія Касперського" назвала це рішення "надмірною інтерпретацією" обмежень, стверджуючи, що вони не забороняють продаж і поширення продуктів компанії за межами США. Застосунки, раніше встановлені з Google Play, продовжать працювати, але не отримуватимуть оновлень і не можуть бути перевстановлені.

Користувачі почали помічати відсутність додатка в Google Play 27 вересня, а співробітники компанії підтвердили це 2 дні потому. Google підтвердив видалення, посилаючись на обмеження, введені Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

Санкції проти "Лабораторії Касперського" були введені в червні, й у відповідь компанія припинила свою діяльність у США, замінивши без попередження своє ПЗ на альтернативне антивірусне програмне забезпечення від UltraAV.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Росія, Google
 

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