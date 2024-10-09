Фінансові новини
- |
- 09.10.24
- |
- 12:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Лабораторія Касперського» втратила доступ до Google Play через американські обмеження
10:25 09.10.2024 |
Google видалив антивірусне програмне забезпечення "Лабораторії Касперського" з Google Play і закрив обліковий запис розробника компанії. Це сталося за кілька днів до крайнього терміну обмежень, запроваджених США, 29 вересня.
У своєму блозі "Лабораторія Касперського" назвала це рішення "надмірною інтерпретацією" обмежень, стверджуючи, що вони не забороняють продаж і поширення продуктів компанії за межами США. Застосунки, раніше встановлені з Google Play, продовжать працювати, але не отримуватимуть оновлень і не можуть бути перевстановлені.
Користувачі почали помічати відсутність додатка в Google Play 27 вересня, а співробітники компанії підтвердили це 2 дні потому. Google підтвердив видалення, посилаючись на обмеження, введені Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.
Санкції проти "Лабораторії Касперського" були введені в червні, й у відповідь компанія припинила свою діяльність у США, замінивши без попередження своє ПЗ на альтернативне антивірусне програмне забезпечення від UltraAV.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росіяни активно застосовують хімічну зброю проти ЗСУ, - Генштаб
|Угорщина не розблокує кредит у $50 млрд за рахунок росактивів до виборів у США
|Глава Concorde Capital Мазепа звертається за підтримкою до бізнесу у протистоянні з генпрокурором
|Україна має отримати €35 мільярдів нового кредиту ЄС до кінця року - Єврокомісія
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Попри анонсований страйк польські фермери не заблокували рух на кордоні з Україною - Демченко
|Вірменія відмовилась підписувати заяви СНД на саміті в Росії
|Cпікер Держдуми РФ закликав депутатів акуратніше «лякати» росіян новими податками
|«Лабораторія Касперського» втратила доступ до Google Play через американські обмеження
|США вирішують, чи переносити «Рамштайн», де мав головувати Байдени
|Росіяни активно застосовують хімічну зброю проти ЗСУ, - Генштаб
Бізнес
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel
|Apple відмовилась від проєкту розумного кільця
|Українська гра Super Zoo Story вийшла на Kickstarter і зібрала вже в 1,5 рази більше потрібної суми
|Суд ЄС: Facebook не може використовувати особисті дані користувачів у рекламних цілях
|У США пройшли успішні випробування інноваційного безпілотного літального апарата зі штучним інтелектом XQ-58A Valkyrie