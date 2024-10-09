«Найскладніша загроза в історії». Росія влаштовує хаос на вулицях Британії та Європи, каже голова МІ-5

Голова британської контррозвідки МІ-5 Кен Маккаллум заявив, що Росія поставила собі за мету влаштувати "хаос на британських та європейських вулицях", і попередив, що Британія зараз стикається з найскладнішою загрозою за всю свою історію.

Після початку російського вторгнення в Україну з Європи вислали понад 750 російських дипломатів, багато з яких, за даними західних урядів, були шпигунами.

За словами Маккаллума, російські спецслужби виконують "постійну місію зі створення хаосу на британських та європейських вулицях" за допомогою "підпалів, саботажу та багато чого іншого".

Голова розвідки не уточнив, які саме події він має на увазі, проте останнім часом влада Британії та інших європейських держав повідомляла про розкриття кількох змов російських спецслужб, спрямованих на організацію диверсій.

Зокрема на початку жовтня у Лондоні розпочався суд над обвинуваченими у підпалі будівлі у Лондоні, що належить українським бізнесменам. За версією прокуратури, вони діяли на замовлення російської ПВК "Вагнер".

У травні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про арешт дев'яти осіб, яким висунули звинувачення в організації на території кількох країн Європи різних диверсій за завданням російських спецслужб.

У квітні в Німеччині заарештували двох чоловіків, яких підозрюють у плануванні диверсій за дорученням російської секретної служби. На думку прокуратури, ці люди мали намір організувати напади на американські військові бази у Німеччині, де навчаються українські військовослужбовці.

Влада Росії зазвичай відкидає звинувачення в організації диверсій у Британії та інших країнах Європи, стверджуючи, що Лондон намагається "розганяти антиросійську істерію".

У своєму виступі Маккаллум звернувся до охочих працювати на ворожі держави: "Якщо ви берете гроші в Ірану, Росії чи будь-якої іншої держави, щоб здійснити незаконні дії у Великій Британії, ви обрушите на себе усю потужність апарату національної безпеки. Це вибір, про який ви пошкодуєте".

Не лише Росія, а й Іран

З 2022 року службі вдалося розкрити 20 змов, організованих за підтримки Ірану, розповів Маккаллум на брифінгу у контртерористичному оперативному центрі МІ-5 у Лондоні.

Загроза з боку Ірану зросла "в безпрецедентних масштабах", сказав Маккаллум. За його словами, Іран поряд з Росією використовує різні проксі-сили, зокрема організовану злочинність, для "виконання своєї брудної роботи".

Президент Росії Володимир Путін зустрічається з Алі Акбаром Ахмадіаном, секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану, у Санкт-Петербурзі 12 вересня

За словами голови МІ-5, поєднання погроз, пов'язаних з тероризмом, і погроз з боку державних розвідувальних структур інших країн, означає, що у його спецслужби "неймовірно складна робота".

Маккаллум повідомив, що з 2017 року вдалося запобігти 43 нападам у Великій Британії, які перебували на пізніх стадіях планування. Деякі змовники, за його словами, намагалися отримати вогнепальну зброю та вибухівку.

У контртерористичній роботі МІ-5 приблизно 75% припадає на ісламістів і 25% - на вкрай правих, хоча, як сказав Маккаллум, існує "запаморочливий спектр переконань та ідеологій", оскільки люди отримують доступ до різних теорій змови та дезінформації в інтернеті.

"Перші 20 років моєї кар'єри тут були сповнені терористичних загроз. Тепер до них додалися державні вбивства на замовлення і диверсії на тлі великої європейської сухопутної війни", - сказав він.

Маккаллум також висловив стурбованість щодо кількості молодих людей, яких залучають до екстремізму в інтернеті.

За його словами, близько 13% людей, які перебувають під слідством за причетність до тероризму, молодші 18 років. За останні три роки цей показник потроївся.

Окремо Маккаллум розповів про широкий спектр загроз, які посилюються впливом інтернету.

За його словами, значну загрозу становлять одинаки, які черпають натхнення в інтернеті.

"У темних куточках інтернету слова часто нічого не варті. Відокремити справжніх змовників від диванних екстремістів - складне завдання, - сказав він журналістам. - Анонімні зв'язки в мережі часто не мають жодного значення, але невелика частина виливається у реальні смертоносні дії".

За його словами, розвідка стикається з серйозними труднощами, маючи справу з потенційними терористами, які лише в дуже загальних рисах уявляють собі ідеологію, якою надихаються.