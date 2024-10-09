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АНАЛІТИКА

Шольц очікує, що Байден пізніше відвідає Німеччину

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що розуміє рішення президента США Джо Байдена відкласти свій державний візит до Німеччини, але очікує, що він буде перенесений.

Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як розповів Шольц у інтерв'ю німецькому телеканалу RTL - це була зустріч, до якої "готувалися з усіх боків".

"Вона буде перенесена. Але я повинен сказати цілком відверто, що якби такі бурі вирували в моїй країні, то я б також прийняв таке рішення", - акцентував він.

Як відомо, візит Байдена мав стати першим за 40 років державним візитом президента США в Німеччину.

Однак, 8 жовтня Байден відклав поїздку до Німеччини у зв'язку з ураганом "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.

Передбачалось, що Байден у Німеччині візьме участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 12 жовтня, яка вперше особисто збереться на рівні лідерів.

На ній президент Володимир Зеленський планує представити "план перемоги" державам-союзникам.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на зустрічі союзників у форматі "Рамштайн" очікуються нові кроки у підтримці України, зокрема щодо її північноатлантичної інтеграції.

 

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