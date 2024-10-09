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Блінкен також скасував поїздку до ФРН і Анголи через перенесення візиту Байдена в ці країни
23:22 08.10.2024 |
Після участі у Східноазійському саміті в Лаосі держсекретар США Ентоні Блінкен повернеться до Вашингтона, а не поїде в Німеччину й Анголу, як планувалося раніше, у зв'язку з перенесенням візиту президента Джо Байдена в ці країни, повідомив у вівторок представник Держдепу Метью Міллер.
"Держсекретар Блінкен планував приєднатися до президента в Німеччині та Анголі, але, з огляду на перенесення поїздки президента, тепер він розраховує повернутися з Лаосу до Вашингтона", - зазначив Міллер.
Раніше у вівторок Держдеп повідомив, що Блінкен з 8 до 11 жовтня здійснить поїздку до Лаосу для участі у Східноазійському саміті.
Очікувалося, що після поїздки до Лаосу Блінкен відвідає Німеччину й Анголу, де супроводжуватиме Байдена.
Однак Білий дім у вівторок повідомив, що Байден переніс на пізніший термін виліт до ФРН, оскільки вирішив особисто простежити за підготовкою до урагану "Мілтон", що наближається до Флориди.
Спочатку планувалося, що Байден вилетить зі США 10 жовтня: спочатку до ФРН, а потім - до Анголи. Очікувалося, що його поїздка триватиме до 15 жовтня. У Німеччині у Байдена була запланована участь у зустрічі Контактної групи щодо України у форматі "Рамштайн".
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