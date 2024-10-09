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Опитування NYT: Гарріс покращує позиції серед виборців США
23:08 08.10.2024 |
Віцепрезидентку США Камалу Гарріс за останній місяць стали більш прихильно сприймати виборці в аспектах довіри та змін, де республіканський кандидат Дональд Трамп раніше мав виключну перевагу.
Про це свідчить опитування The New York Times та Сієнського коледжу, повідомляє "Європейська правда".
На загальнонаціональному рівні рейтинг Гарріс становить 49% проти 46% у Трампа, тоді як у вересневому опитуванні обидва кандидати мали по 47%. Серед іншого, за місяць про підтримку Гарріс заявили 9% виборців Республіканської партії, тоді як раніше було 5%.
Опитування NYT та Сієнського коледжу показало, що 46% виборці вважають Гарріс "кандидатом, який несе зміни", у Трампа цей показник становить 44%. У попередніх опитуваннях більшість називала кандидатом, що несе зміни, саме Трампа.
Також Гарріс із великим відривом називали більш чесною і гідною довіри, ніж Трампа. Крім того, кампанія демократки оцінюється як більш весела: таку думку поділяють 43% опитаних, зокрема 13% республіканських виборців.
Водночас Трамп утримав перевагу над Гарріс як "сильний лідер", хоча і з невеликим відривом, а також користується більшою довірою в питанні управління економікою - найбільшою турботою американців.
Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, кандидатка у президенти США від Демократичної партії випереджає Дональда Трампа із 46% проти 43%.
Також опитування показували, що різниця між кандидатами у так званих хитких штатах, де виборці не мають сталих політичних уподобань, перебуває в межах похибки.
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