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АНАЛІТИКА

Байден відклав поїздку до Німеччини цього тижня через ураган "Мілтон" - речник Білого дому

 

Президент США Джозеф Байден відклав свою поїздку до Німеччини, де на 12 жовтня запланована зустріч лідерів країн НАТО й президента України Володимира Зеленського на авіабазі "Рамштайн".

"З огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану "Мілтон" президент США відкладає свою поїздку до Німеччини й Анголи, щоб проконтролювати підготовку до урагану "Мілтон" і заходи реагування на нього, а також заходи з ліквідації наслідків урагану "Елен", - написала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр у соцмережі Х у вівторок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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