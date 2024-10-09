Президент США Джозеф Байден відклав свою поїздку до Німеччини, де на 12 жовтня запланована зустріч лідерів країн НАТО й президента України Володимира Зеленського на авіабазі "Рамштайн".

"З огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану "Мілтон" президент США відкладає свою поїздку до Німеччини й Анголи, щоб проконтролювати підготовку до урагану "Мілтон" і заходи реагування на нього, а також заходи з ліквідації наслідків урагану "Елен", - написала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр у соцмережі Х у вівторок.