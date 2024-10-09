Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лідери БРІКС не привітали Путіна з днем народження

 

Другий рік поспіль президента РФ Володимира Путіна не привітали з днем народження лідери БРІКС - міжнародної організації найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються (англ. - BRICS: Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка).

Загалом 7 жовтня 2024 року Путін отримав найменшу з початку війни Росії проти України кількість привітань від глав іноземних держав.

Хто привітав Путіна

Зі світових лідерів Путіну зателефонував лише президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Решта обмежились телеграмами, повідомляє російське видання "Агентство", яке проаналізувало повідомлення пресслужби Кремля.

З 72-річчям Путіна привітали всього вісім лідерів: Ердоган, правитель Білорусі Олександр Лукашенко, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, президент Нікарагуа Даніель Ортега, президент Центральноафриканської республіки Фостен-Арканж Туадера та король Бахрейну шейх Хамад бен Іса Аль Халіфа.

Роком раніше Путіна привітали 10 глав держав - Білорусі, Казахстану, Вірменії, Туркменістану, Нікарагуа, а також Азербайджану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану та Куби.

На 70-річний ювілей Путіна в 2022 році, коли він уже вів війну проти України, привітання надійшли від 14 світових лідерів, серед яких були лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент ПАР Сіріл Рамафоса та диктатор Південної Кореї Кім Чен Ин і

В 2021 році, до повномасштабного нападу РФ на Україну, Путіна вітали лідери Ізраїлю, Японії та Сербії, а також Китаю, Туреччини, Білорусі, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану й Узбекистану.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1756
  0,0205
 0,05
EUR
 1
 45,2437
  0,0227
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9083  0,01 0,01 41,5029  0,00 0,00
EUR 45,1054  0,04 0,08 45,7683  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1750  0,03 0,06 41,1900  0,03 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес