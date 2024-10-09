У Франції остаточно відхили пропозицію про імпічмент Макрона

У Франції Конференція керівників Національної асамблеї, яка об'єднує голів усіх депутатських груп, вирішила відхилити ініціативу ультралівої партії "Нескорена Франція" щодо імпічменту президента Емманюеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Конференція керівників вирішила, що ініціатива щодо імпічменту не заслуговує на включення до порядку денного відкритого засідання.

Таким чином ініціатива ультралівих, яку минулого тижня відхилив комітет з питань законодавства, не потрапить на розгляд сесії.

Як зазначено, на засіданні керівники лівих груп - "зелених", соціалістів, комуністів і "Нескореної Франції" - проголосували за внесення ініціативи на розгляд парламенту. Всі інші її не підтримали, зокрема, представниця "Національного об'єднання" Марін Ле Пен утрималась під час голосування.

Як відомо, ультраліва політсила після відмови Макрона призначати прем'єрку від лівих заявила про "вкрадені вибори" та почала організовувати акції протесту.