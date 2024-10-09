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АНАЛІТИКА

ЄС затвердив новий санкційний режим проти РФ за дестабілізацію за кордоном

 

Рада ЄС у вівторок, 8 жовтня, затвердила новий режим санкцій щодо Росії за дестабілізацію проти ЄС та його держав-членів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Новий механізм дозволить ЄС спрямовувати санкції проти фізичних і юридичних осіб, залучених до дій і політики уряду Російської Федерації, які підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, незалежність і цілісність, а також міжнародних організацій і третіх країн.

Тепер ЄС зможе протистояти різним гібридним загрозам, таким як: підрив виборчих процесів і функціонування демократичних інституцій; загрози і саботаж економічної діяльності, послуг, що становлять суспільний інтерес, або критичної інфраструктури; використання скоординованої дезінформації, маніпулювання іноземною інформацією та втручання; зловмисна кібердіяльність, використання мігрантів як інструмента тощо.

Це рішення є частиною відповіді ЄС на кампанію гібридної діяльності Росії, яка останнім часом посилилася за рахунок нових операцій на європейській території.

Згідно з новим режимом, проти підсанкційних осіб застосовуватимуть заморозку активів, а громадянам і компаніям ЄС буде заборонено надавати їм кошти.

Крім того, на фізичних осіб буде накладено заборону на поїздки, яка не дасть змоги їм в'їжджати або проїжджати транзитом через територію ЄС.

Нещодавно влада Молдови викрила підтримувану Росією операцію за участю 130 тисяч громадян країни, метою якої було вплинути на голосування під час референдуму щодо вступу в Європейський Союз.

А влітку у НАТО заявляли, що гібридні операції та кібератаки РФ є підставою активувати статтю 5.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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