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АНАЛІТИКА

Китай починає припиняти постачання до Росії сировини для ліків через санкції

 

Китайські компанії почали зупиняти постачання в Росію фармакологічної сировини для виробництва ліків. Про це заявив президент російської фармкомпанії "Активний компонент" Олександр Семенов на форумі Біопром-2024.

"Після останнього пакету санкцій існує рівень певних кодів ТН ЗЕД, у яких прописано інтермедіати, активи й реагенти, які вже заборонено постачати в Росію. Ми з цим зіткнулися як виробники фармсубстанцій. Ті самі китайські компанії вже запроваджують рестрикції щодо певних позицій", - сказав Семенов.

За його словами, ситуація з постачаннями в перспективі буде тільки погіршуватися. Разом з тим, в Росії неможливо налагодити виробництво власної сировини без довгострокових преференцій з боку держави.

The Moscow Times пише, що залежність російських виробників ліків від закордонної сировини сягає 80%. Водночас понад дві третини імпорту припадає на Китай та Індію.

Після початку війни в Україні російська фарміндустрія зіткнулася з проблемами в процесі імпорту сировини, що призвело до подорожчання ліків.

Через проблеми з постачаннями сировини для виготовлення препаратів і відхід із російського ринку міжнародних фармвиробників у Росії різко скоротилася кількість доступних ліків.

У 2023 році з асортименту зникли 2 200 торгових позицій. Загалом в аптеках за підсумками року було доступно 19 400 лікарських засобів, що на 11% менше, ніж роком раніше.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай, Росія
 

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