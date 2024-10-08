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АНАЛІТИКА

Китай вдарив по імпорту бренді з ЄС у відповідь на мита щодо китайських електромобілів

 

У вівторок Китай запровадив тимчасові антидемпінгові заходи щодо імпорту бренді з Європейського Союзу, які торкнулися брендів від Hennessy до Remy Martin, після того як Євросоюз проголосував за тарифи на китайські електромобілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Розслідування попередньо встановило, що демпінг бренді з ЄС загрожує власному коньячному сектору Китаю "значною шкодою", заявило китайське міністерство торгівлі.

Натякаючи на те, що потенційно може бути більше, китайське міністерство заявило, що його антидемпінгове та антисубсидійне розслідування щодо продукції зі свинини з ЄС триває, і в кінці розслідування будуть прийняті "об'єктивні та справедливі" рішення.

Міністерство додало, що розглядає можливість підвищення тарифів на імпорт автомобілів з великими двигунами. Підвищення тарифів найбільше вдарить по німецьких виробниках, оскільки німецький експорт автомобілів з двигунами об'ємом 2,5 літра і більше до Китаю минулого року сягнув 1,2 мільярда доларів.

Починаючи з 11 жовтня, імпортери бренді з ЄС повинні будуть вносити гарантійні депозити в розмірі від 34,8% до 39,0% від вартості імпорту, повідомило міністерство.

Франція розглядалася як об'єкт розслідування Пекіна щодо бренді через підтримку тарифів на електромобілі китайського виробництва. На неї також припадало 99% китайського імпорту коньяку минулого року, причому поставки французького коньяку досягли 1,7 млрд доларів.

Серед брендів, які найбільше постраждали, Hennessy та Remy Martin, імпортери яких повинні сплатити гарантійні депозити у розмірі 39,0% та 38,1% відповідно.

Депозити зроблять імпорт бренді з ЄС дорожчим на початковому етапі. Не відразу було зрозуміло, як і коли імпортери зможуть отримати назад свої депозити. Міністерство торгівлі Китаю не надало жодних деталей.

Нагадаємо, в ЄС проголосували 4 жовтня за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, посилить торговельну напруженість у відносинах з Пекіном.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на тлі голосування щодо автомобільних мит заявив у п'ятницю, що Європейський Союз прямує до "економічної холодної війни" з Китаєм.
Ключові теги: Китай, ЄС
 

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