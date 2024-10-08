Фінансові новини
- |
- 08.10.24
- |
- 13:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Російські компанії масово скаржаться на дефіцит мігрантів
11:52 08.10.2024 |
Більша частина опитаних російських компаній заявили про нестачу трудових мігрантів.
Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на опитування hh.ru.
Більша частина (53%) бізнесу РФ заявила про нестачу іноземних робітників, а 46% зазначили, що тою чи іншою мірою задоволені поточними обсягами найму мігрантів.
Згідно з дослідженням, найбільш потрібними залишаються робітники (53%), будівельники (35%), лінійний обслуговчий (25%) і виробничий персонал (23%).
При цьому в російських компаніях найчастіше працюють співробітники з країн СНД і ЄАЕС (48%). Також присутня робоча сила з Євросоюзу та Азії (КНР, КНДР, В'єтнам, Таїланд, Камбоджа та ін.). На країни Африки (ЦАР, Нігерія, Зімбабве та ін.) і Близького Сходу (ОАЕ, Йорданія, Ізраїль та ін.) припадає по 10%.
Під час аналогічного опитування Російського союзу промисловців і підприємців про складнощі із залученням трудових мігрантів повідомили дві третини компаній. З них 56% назвали основною проблемою відсутність на ринку праці необхідних фахівців, а 38% - те, що претенденти на вакансії не можуть скласти іспит з російської мови.
Майже кожна п'ята компанія (19%) поскаржилася на обмеження щодо найму, запроваджені регіонами, або пряму заборону на регіональному рівні приймати мігрантів на роботу.
Крім того, понад 12% компаній повідомили, що їм не вистачає виділених державою квот для мігрантів, а 6,3% - що висококваліфіковані іноземці не можуть отримати дозвіл на в'їзд.
Водночас з опитування РСПП випливає, що дефіцит кадрів спостерігається у 82,8% компаній.
Повідомляється, що найчастіше (у 42% випадків) організації не можуть заповнити 5-15% вакансій, 37% організацій вказали, що в них дефіцит становить 1-5% зайнятих, 11% оцінили нестачу фахівців у діапазоні 15-30% штату. При цьому понад 40% організацій вказали, що їм великою мірою не вистачає низькокваліфікованих співробітників.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року
|Росія атакує ракетами український морський коридор: Друге судно отримало пошкодження за два дні
|В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, - Bloomberg
|Норвегія збільшить програму підтримки для України майже вдвічі – до $13 мільярдів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кораблі з СПГ розвертаються до Європи, реагуючи на зростання цін
|Китай починає припиняти постачання до Росії сировини для ліків через санкції
|Польські фермери анонсували блокування пункту пропуску «Медика-Шегині» з 8 жовтня до кінця року
|Китай вдарив по імпорту бренді з ЄС у відповідь на мита щодо китайських електромобілів
|Російські компанії масово скаржаться на дефіцит мігрантів
|Україна має отримати €35 мільярдів нового кредиту ЄС до кінця року - Єврокомісія
|Японія відкрила кредитну лінію на 150 мільйонів доларів для відновлення України
Бізнес
|У США пройшли успішні випробування інноваційного безпілотного літального апарата зі штучним інтелектом XQ-58A Valkyrie
|Новий Ford Expedition – величезні розміри та 8-місний салон, вперше версія Tremor
|ЗМІ: ЄС проголосував за встановлення високих мит на електромобілі з Китаю
|Новий рекорд: Xiaomi у вересні 2024 року продала понад 10 000 електромобілів SU7
|З початку вересня кількість атак на криптовалютні платформи зросла вдвічі
|Peugeot підготувала електричний фастбек E-408
|У Швеції подали черговий позов проти компанії Tesla через умови роботи