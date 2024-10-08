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АНАЛІТИКА

Російські компанії масово скаржаться на дефіцит мігрантів

 

Більша частина опитаних російських компаній заявили про нестачу трудових мігрантів.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на опитування hh.ru.

Більша частина (53%) бізнесу РФ заявила про нестачу іноземних робітників, а 46% зазначили, що тою чи іншою мірою задоволені поточними обсягами найму мігрантів.

Згідно з дослідженням, найбільш потрібними залишаються робітники (53%), будівельники (35%), лінійний обслуговчий (25%) і виробничий персонал (23%).

При цьому в російських компаніях найчастіше працюють співробітники з країн СНД і ЄАЕС (48%). Також присутня робоча сила з Євросоюзу та Азії (КНР, КНДР, В'єтнам, Таїланд, Камбоджа та ін.). На країни Африки (ЦАР, Нігерія, Зімбабве та ін.) і Близького Сходу (ОАЕ, Йорданія, Ізраїль та ін.) припадає по 10%.

Під час аналогічного опитування Російського союзу промисловців і підприємців про складнощі із залученням трудових мігрантів повідомили дві третини компаній. З них 56% назвали основною проблемою відсутність на ринку праці необхідних фахівців, а 38% - те, що претенденти на вакансії не можуть скласти іспит з російської мови.

Майже кожна п'ята компанія (19%) поскаржилася на обмеження щодо найму, запроваджені регіонами, або пряму заборону на регіональному рівні приймати мігрантів на роботу.

Крім того, понад 12% компаній повідомили, що їм не вистачає виділених державою квот для мігрантів, а 6,3% - що висококваліфіковані іноземці не можуть отримати дозвіл на в'їзд.

Водночас з опитування РСПП випливає, що дефіцит кадрів спостерігається у 82,8% компаній.

Повідомляється, що найчастіше (у 42% випадків) організації не можуть заповнити 5-15% вакансій, 37% організацій вказали, що в них дефіцит становить 1-5% зайнятих, 11% оцінили нестачу фахівців у діапазоні 15-30% штату. При цьому понад 40% організацій вказали, що їм великою мірою не вистачає низькокваліфікованих співробітників.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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