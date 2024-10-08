Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий рекорд: Російська влада підвищила виплати найманцям на війну в Україні до 3 мільйонів рублів

 

У Білгородській області РФ підвищили до 3 мільйонів рублів (понад $31 тис.) виплати російським найманцям за підписання контракту з Міноборони РФ для участі у загарбницькій війні проти України.

Про це оголосив губернатор області В'ячеслав Гладков, пише The Moscow Times.

Це новий рекорд по країні, зауважує видання. У цьому регіоні виплату підвищили відразу на 2,2 млн рублів. Кошти виплачуватимуть із чотирьох джерел: 400 тисяч рублів з федерального бюджету, решту - з муніципального та регіонального бюджетів, а також з позабюджетних джерел.

Гладков уточнив, що пропозиція обмежена у часі та діятиме з 7 жовтня до 31 грудня. При цьому претендувати на виплату можуть найманці з будь-яких регіонів, незалежно від прописки, проте сам контракт необхідно укласти через систему військових комісаріатів у Білгородській області. Після цього гроші надійдуть на розрахунковий рахунок протягом двох місяців, як тільки Міністерство соціального захисту отримає необхідні дані з військової частини та оформить документи, додав губернатор.

Попередній рекорд за розміром виплат для найманців встановили 4 жовтня у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Там за підписання контракту на війну обіцяють 2,75 млн рублів, піднявши суму на 900 тисяч.

До цього влада Білгородської області збільшувала виплату у серпні - тоді вона зросла до 800 тисяч рублів. Нинішня сума - 3 мільйони рублів - на 700 тисяч більша, ніж у Москві. Таким чином, за рік на фронті найманець, що підписав контракт у цьому регіоні, може заробити від 5,52 млн рублів.

Загалом від початку року виплати за укладання контракту з Міноборони РФ підняли щонайменше 46 регіонів Росії. Своєю чергою російський диктатор Путін у липні підвищив федеральну частину виплати - зі 195 до 400 тисяч рублів. Він же наказав регіонам встановити щонайменше такі самі суми.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1961
  0,0102
 0,02
EUR
 1
 45,2210
  0,2112
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9083  0,01 0,01 41,5029  0,00 0,00
EUR 45,1054  0,04 0,08 45,7683  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,00 0,00 41,2150  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес