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Новий рекорд: Російська влада підвищила виплати найманцям на війну в Україні до 3 мільйонів рублів
10:42 08.10.2024 |
У Білгородській області РФ підвищили до 3 мільйонів рублів (понад $31 тис.) виплати російським найманцям за підписання контракту з Міноборони РФ для участі у загарбницькій війні проти України.
Про це оголосив губернатор області В'ячеслав Гладков, пише The Moscow Times.
Це новий рекорд по країні, зауважує видання. У цьому регіоні виплату підвищили відразу на 2,2 млн рублів. Кошти виплачуватимуть із чотирьох джерел: 400 тисяч рублів з федерального бюджету, решту - з муніципального та регіонального бюджетів, а також з позабюджетних джерел.
Гладков уточнив, що пропозиція обмежена у часі та діятиме з 7 жовтня до 31 грудня. При цьому претендувати на виплату можуть найманці з будь-яких регіонів, незалежно від прописки, проте сам контракт необхідно укласти через систему військових комісаріатів у Білгородській області. Після цього гроші надійдуть на розрахунковий рахунок протягом двох місяців, як тільки Міністерство соціального захисту отримає необхідні дані з військової частини та оформить документи, додав губернатор.
Попередній рекорд за розміром виплат для найманців встановили 4 жовтня у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Там за підписання контракту на війну обіцяють 2,75 млн рублів, піднявши суму на 900 тисяч.
До цього влада Білгородської області збільшувала виплату у серпні - тоді вона зросла до 800 тисяч рублів. Нинішня сума - 3 мільйони рублів - на 700 тисяч більша, ніж у Москві. Таким чином, за рік на фронті найманець, що підписав контракт у цьому регіоні, може заробити від 5,52 млн рублів.
Загалом від початку року виплати за укладання контракту з Міноборони РФ підняли щонайменше 46 регіонів Росії. Своєю чергою російський диктатор Путін у липні підвищив федеральну частину виплати - зі 195 до 400 тисяч рублів. Він же наказав регіонам встановити щонайменше такі самі суми.
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