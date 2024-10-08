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АНАЛІТИКА

Данія передала Україні 18 аварійно-рятувальних підйомників

Данія передала Україні 18 аварійно-рятувальних підйомників

 

Данське агентство з надзвичайних ситуацій завершило передання Україні 18 аварійно-рятувальних підйомників - це частина допомоги Данії у сфері цивільного захисту.

Про це повідомила у понеділок, 7 жовтня, Данська служба надзвичайних ситуацій, пише "Європейська правда".

З червня по жовтень Данія передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій 45-метрові рятувальні підйомники загальною вартістю 130 мільйонів данських крон, остання партія прибула минулого тижня.
Підйомники будуть використовуватися для порятунку людей з будівель після вибухів та гасіння пожеж у висотних будівлях, зазначила Данська служба надзвичайних ситуацій.

"Народ України страждає від постійних російських атак на цивільні об'єкти, такі як лікарні та житлові будинки. Тому важливо, щоб ми допомогли українській владі врятувати життя і пом'якшити наслідки війни для цивільного населення", - прокоментував міністр цивільної безпеки Данії Торстен Шак Педерсен.

Нагадаємо, минулого місяця Данія та Україна домовилися про інвестиції в українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 мільярда данських крон ($628 млн).

Крім того, уряд Данії також скерує 130 мільйонів данських крон (понад 16 мільйонів євро) на підтримку енергетичної системи України, яка зазнала та зазнає російських атак.
Ключові теги: Данія
 

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