WSJ: «Продавець смерті» Віктор Бут повернувся на ринок торгівлі зброєю

Російський торговець зброєю Віктор Бут, якого два роки тому США віддали Росії в обмін на баскетболістку Бріттні Грайнер, повернувся на ринок торгівлі зброєю. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Він нібито брав участь у переговорах з єменськими хуситами щодо продажу партії автоматів Калашникова на суму $10 млн.

Бут, якому зараз 57 років, багато років займався продажем радянської зброї в Африку, Південну Америку і на Близький Схід. У 2008 році його заарештували у Таїланді в результаті операції американських правоохоронних органів, а у 2010-му - екстрадували в США, де він отримав 25 років позбавлення волі.

Адміністрація американського президента Джо Байдена боїться, що Росія може надати хуситам сучасну зброю, тому навіть невеликі постачання автоматів можуть зустріти опір з боку Вашингтона.

За інформацією видання, перші дві партії складатимуться переважно з АК-74, але під час поїздки представники хуситів також обговорювали іншу зброю, яку російська сторона могла б потенційно продати, включно з протитанковими ракетами "Корнет" та протиповітряною зброєю.

Експорт може розпочатися вже у жовтні під прикриттям продовольчих постачань, підозрюють джерела WSJ.

Коли Бута звільнили в межах обміну в'язнями в грудні 2022 року, представники Білого дому назвали це складним рішенням, але єдиним способом витягнути Грайнер з російської колонії. Вони підкреслювали, що Бут вже відсидів 12 років у американських в'язницях.

Національний радник з питань безпеки Джейк Салліван сказав тоді, що уряд США провів оцінку ризиків звільнення Бута перед обміном і дійшов висновку, що вони є прийнятними.

"Ми вважаємо, що можемо впоратися з цими викликами, але будемо постійно пильнувати будь-яку загрозу, яку Віктор Бут може становити для американців, для Сполучених Штатів у майбутньому. Я просто хотів би зазначити, що в Росії не бракує торговців зброєю та найманців", - сказав Салліван.

З моменту звільнення з в'язниці Бут почав часто з'являтися на російському телебаченні як коментатор російської політики та критик США. Його також час від часу цитують у російських ЗМІ як експерта з торгівлі зброєю.

У коментарі пропагандистському російському виданню РБК Бут назвав статтю WSJ вкидом до дня народження Володимира Путіна.