Фінансові новини
- |
- 08.10.24
- |
- 04:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай посилює контроль за виїздом працівників держсектору за кордон – FT
18:00 07.10.2024 |
Китайська влада вимагає, щоб дедалі більше працівників держсектору здавали закордонні паспорти.
Про це повідомляє Financial Times.
Кампанія зі збору паспортів, що проводиться у межах "управління особистими поїздками за кордон", дозволяє китайським урядовцям контролювати і відстежувати поїздки громадян за кордон.
Зазначається, що обмеження на закордонні поїздки в Китаї були значно розширені в порівнянні з минулим роком. Вони охопили рядових працівників шкіл, університетів, місцевих органів влади та державних службовців.
Вилучення паспортів, ймовірно, ґрунтується на національних правилах 2003 року, які встановили систему обмеження поїздок для ключових осіб, таких як чиновники середнього і високого рівня, і дозволили місцевій владі встановлювати правила для всіх державних службовців щодо міжнародних поїздок.
Мешканці неспокійних регіонів, таких як Тибет, втратили свободу подорожей понад десять років тому.
Повідомляється, що обмеження стосуються і пенсіонерів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, - Bloomberg
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія збільшить програму підтримки для України майже вдвічі – до $13 мільярдів
|Україна та Словаччина створять східноєвропейський енергетичний хаб - Шмигаль
|Шмигаль розповів про плани виробництва снарядів 155-мм калібру у Словаччині
|«Слуга народу» втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР, - Федорів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, - Bloomberg
|USAID оголосив про грантову програму з компенсації 30% вартості техніки для перевалки зерна
|Данія передала Україні 18 аварійно-рятувальних підйомників
|Боєприпаси, на які небайдужі словаки зібрали понад 4 млн євро, вже в Україні
|Торгова місія Великобританії відвідала Київ для поглиблення галузевих зв'язків
|Україна та Словаччина планують спільне виробництво інженерної техніки, - Умєров
Бізнес
|Peugeot підготувала електричний фастбек E-408
|У Швеції подали черговий позов проти компанії Tesla через умови роботи
|OpenAI залучила $6,6 млрд фінансування при оцінці в $157 млрд
|Не тільки для ПК: Epic Games Store почне роздавати безплатні ігри для смартфонів
|У США введено в експлуатацію самовідновлювальний бетон, який затягує тріщини за допомогою бактерій
|Російський додаток Rutube видалили з Google Play
|Електричний кросовер Skoda Elroq: новий фірмовий дизайн, запас ходу до 560 км та ціна від €33 000