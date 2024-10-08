ЗМІ: У Румунії перевіряють скандальну українофобку Шошоаке через звеличування нацизму

Генеральна прокуратура Румунії вжила заходів після того, як скандальна українофобка, депутатка Європарламенту Діана Шошоаке схвально прокоментувала діяльність пронацистського румунського угруповання часів Другої світової війни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізнався телеканал Digi24 від джерел.

На тлі заборони балотуватися в президенти Румунії Шошоаке виступила в прямому ефірі на YouTube-каналі однопартійця Луїса Лазаруса, де схвально відгукнулась про так званий Рух легіонерів, відомий також як "Залізна гвардія".

Легіонери діяли після Першої світової війни та в роки Другої, сповідували ідеологію румунського ультранаціоналізму, антикомунізму та антисемітизму, брали участь у погромах єврейських громад. У 1940-1941 роках вони були при владі у пронацистській Націонал-легіонерській державі.

"З цього моменту з Румунією покінчено, немає держави, немає нічого. Все, що я можу сказати - хай живе Легіон і капітан, які були вбиті тією ж джихадистською владою, яка все ще діє. Ганьба для всіх нас", - сказала Шошоаке.

Під "капітаном" вона мала на увазі засновника й першого лідера Руху легіонерів Корнеліу Зеля Кодряну, який загинув під час ув'язнення після конфлікту з тодішнім румунським королем Каролем ІІ.

За інформацією Digi24, за пропаганду Руху легіонерів Шошоаке може загрожувати від трьох місяців до трьох років ув'язнення та заборона здійснювати певні види діяльності.

Телеканал нагадує, що це не перший випадок, коли одіозна румунська політикиня вдається до подібної пропаганди. У травні 2024 року на засіданні парламенту Румунії вона вигукнула з трибуни "Хай живе гвардія!" (маючи на увазі "Залізну гвардію"). Проти неї також подавали до суду за цитування віршів поета-легіонера Раду Гиря.

Законодавчо Румунія заборонила публічне схвалення "осіб, винних у геноциді та військових злочинах, а також просування фашистських, легіонерських, расистських або ксенофобських ідей, концепцій або доктрин".

Діана Шошоаке є лідеркою невеликої ультраправої і євроскептичної партії SOS Romania, яка на євровиборах зуміла здобути два місця у парламенті.

Політикиня відома численними скандальними заявами та вчинками. Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону.

Під час свого першого виступу у Європарламенті Шошоаке відзначилась промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".