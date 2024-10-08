Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава - Шмигаль

Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції Чоп", - сказав Шмигаль журналістам за результатами других міжурядових консультацій зі Словаччиною в понеділок.

Також прем'єр зазначив, що ще один проєкт - це розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп - Чієрна над Тисою, зокрема, відбувається розвиток інфраструктури прикордонного пункту пропуску для збільшення його можливостей.