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Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава - Шмигаль

 

Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції Чоп", - сказав Шмигаль журналістам за результатами других міжурядових консультацій зі Словаччиною в понеділок.

Також прем'єр зазначив, що ще один проєкт - це розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп - Чієрна над Тисою, зокрема, відбувається розвиток інфраструктури прикордонного пункту пропуску для збільшення його можливостей.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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