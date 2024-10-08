Фінансові новини
- |
- 08.10.24
- |
- 04:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава - Шмигаль
16:48 07.10.2024 |
Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції Чоп", - сказав Шмигаль журналістам за результатами других міжурядових консультацій зі Словаччиною в понеділок.
Також прем'єр зазначив, що ще один проєкт - це розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп - Чієрна над Тисою, зокрема, відбувається розвиток інфраструктури прикордонного пункту пропуску для збільшення його можливостей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, - Bloomberg
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія збільшить програму підтримки для України майже вдвічі – до $13 мільярдів
|Україна та Словаччина створять східноєвропейський енергетичний хаб - Шмигаль
|Шмигаль розповів про плани виробництва снарядів 155-мм калібру у Словаччині
|«Слуга народу» втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР, - Федорів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, - Bloomberg
|USAID оголосив про грантову програму з компенсації 30% вартості техніки для перевалки зерна
|Данія передала Україні 18 аварійно-рятувальних підйомників
|Боєприпаси, на які небайдужі словаки зібрали понад 4 млн євро, вже в Україні
|Торгова місія Великобританії відвідала Київ для поглиблення галузевих зв'язків
|Україна та Словаччина планують спільне виробництво інженерної техніки, - Умєров
Бізнес
|Peugeot підготувала електричний фастбек E-408
|У Швеції подали черговий позов проти компанії Tesla через умови роботи
|OpenAI залучила $6,6 млрд фінансування при оцінці в $157 млрд
|Не тільки для ПК: Epic Games Store почне роздавати безплатні ігри для смартфонів
|У США введено в експлуатацію самовідновлювальний бетон, який затягує тріщини за допомогою бактерій
|Російський додаток Rutube видалили з Google Play
|Електричний кросовер Skoda Elroq: новий фірмовий дизайн, запас ходу до 560 км та ціна від €33 000