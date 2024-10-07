Фінансові активи домогосподарств світу у 2023 р. зросли на 7,6% - Allianz

Фінансові активи домогосподарств світу 2023 року збільшилися на 7,6% на тлі стійкої економіки та ринків, що бурхливо зростають, більш ніж компенсувавши падіння попереднього року (на 3,5%), ідеться в щорічному звіті Global Wealth Report страхової компанії Allianz SE.

Таким чином, на кінець минулого року активи становили 239 трлн євро. Обсяг чистих активів (за вирахуванням боргів) дорівнював 182 трлн євро, що майже на 15 трлн євро вище за показник за 2022 рік.

Водночас темпи підвищення трьох основних класів активів були нерівномірними. Вкладення в цінні папери зросли на 11%, страхові та пенсійні накопичення - на 6,2%. Вони збільшилися завдяки буму на фондовому ринку та вищим ставкам.

Тим часом зростання банківських депозитів сповільнилося до 4,6% на тлі нормалізації ситуації після кількох років швидкого підйому, пов'язаного з пандемією COVID-19. Це одні з найнижчих темпів підвищення за останні 20 років, зазначається в повідомленні.

Загалом банки в усьому світі отримали лише 19 млрд євро, що майже вдвічі нижче за приплив коштів у 2022 році. "Основний винуватець - домогосподарства США, які ліквідували депозити на суму 650 млрд євро", - йдеться у звіті.

Фінансові активи домогосподарств торік скоротилися лише у двох країнах - у Новій Зеландії та на Тайвані. Темпи зростання в Азії та Північній Америці були однаковими - 8%, водночас добробут американців збільшився на 8,6%, а китайців - на 8,2%. Активи жителів держав Західної Європи зросли на 5%, зокрема у Великій Британії було зафіксовано підйом лише на 1,5%.

Через високу інфляцію реальні фінактиви населення на кінець 2023 року практично не змінилися щодо рівня 2020 року.

Проти допандемійного 2019 року вони збільшилися на 9,1%. Найвищий обсяг активів у розрахунку на душу населення у Швейцарії (382,91 тис. євро) і США (314,93 тис. євро) з суттєвим відривом від інших країн. Також із урахуванням боргів американці обходять швейцарців із показником 260,32 тис. євро проти 255,44 тис. євро.

Аналітики Allianz прогнозують, що 2024 року фінансові активи домогосподарств зростуть на 6,5% із урахуванням позитивного тренду на ринках акцій і стійкості економіки. Однак протягом кількох найближчих років очікуються більш помірні темпи підйому - біля 4-5%.

На відміну від суттєвого зростання фінансових активів, вартість нерухомості, якою володіють домогосподарства, у 2023 році збільшилася на 1,8% (до 140 трлн євро), що стало мінімальним приростом за десятиліття.

Також у звіті зазначається, що концентрація фінансових активів залишається надзвичайно високою. На частку 10% населення (близько 570 млн осіб із середнім рівнем чистих активів близько 273,85 тис. євро) припадало 85,7% світового добробуту 2023 року. Проте два десятиліття тому їх було ще більше - 91,9%.

