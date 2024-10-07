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АНАЛІТИКА

Сі заявив про намір «поглибити співпрацю» Китаю з КНДР

 

Пекін сподівається на "поглиблення дружнього співробітництва" з Пхеньяном, про що у неділю, 6 жовтня, заявив глава Китаю Сі Цзіньпін у вітальному посланні з нагоди 75-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між КНР та КНДР.

"Китай готовий працювати з північнокорейською стороною для зміцнення стратегічної комунікації та координації, поглиблення дружніх обмінів і співпраці та написання нової глави в традиційній двосторонній дружбі", - цитує Сі державне інформаційне агентство Сіньхуа.

Також глава Китаю додав, що Пекін і Пхеньян "тісно співпрацювали для просування регіонального миру і стабільності, а також для підтримки міжнародної справедливості і правосуддя", повідомляє Сіньхуа.

Північнокорейське державне інформаційне агентство ЦТАК, своєю чергою, передало вітання Кім Чен Ина, який заявив, що Пхеньян "неухильно прагнутиме до зміцнення і розвитку дружніх відносин і співробітництва між (Північною Кореєю) і Китаєм".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: КНДР, Китай
 

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