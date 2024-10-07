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АНАЛІТИКА

Хакери залишили в РФ без онлайн-мовлення найбільший пропагандистський холдинг

 

Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК) заявляє про "безпрецедентну хакерську атаку" на свої онлайн-сервіси - не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає інтернету і телефонії.

Про це пише російське видання "Медуза".

"Це надовго. Чув, що стерли все з серверів, включно з резервними копіями. Вони працюють в авралі з 06:00 ранку. Проблема, як я зрозумів, дуже серйозна, і відновлення займе багато часу", - сказав співрозмовник видання.

Інший російський журналіст повідомив, що весь новинний комплекс "России 1" з 05:00 ранку не працює. "Полетів" центральний контролер і всі сервери.

У користувачів у РФ не відкриваються онлайн-трансляції телеканалів "Россия 1" і "Россия 24", водночас цифрове телемовлення працює без перебоїв.

Технічні неполадки виникли і на сайтах регіональних телекомпаній, що належать до ВДТРК.

ВДТРК підтвердила "безпрецедентну хакерську атаку" на свої онлайн-сервіси. Водночас у пресслужбі стверджують, що роботі медіахолдингу "не завдано істотної шкоди" і "все працює в штатному режимі".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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