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Окупанти почали розкопки на території заповідника «Кам'яна могила»
13:08 07.10.2024 |
Російські окупанти розпочали розкопки на території Національного історико-археологічного заповідника "Кам'яна могила" в Мелітопольському районі Запорізької області, що є унікальною світовою пам'яткою стародавньої культури, повідомляє мелітопольське видання "РІА-Південь" із посиланням на російські пропагандистські пабліки та власні джерела.
За інформацією видання, на території історико-археологічного музею-заповідника "Кам'яна могила", всесвітньо відомого 12-метровим пагорбом із кам'яних плит, який був вівтарем для язичницьких обрядів стародавніх людей, у печерах і гротах якого виявлено тисячі унікальних стародавніх петрогліфів від пізнього палеоліту до середньовіччя, невідомі люди з лопатами розпочали проведення розкопок.
Із російських пропагандистських пабліків стало відомо, що співробітники музею-заповідника "Кам'яна могила" розпочнуть дослідження 12-метрового стародавнього кургану, "де, згідно з гіпотезою, розташований вівтар жриці".
Справжня причина розкопок невідома. Особливий інтерес окупанти виявляють до багатошарового поселення "Кам'яна могила-1" і "Кам'яна могила-2".
Також, початок розкопок на стародавньому кургані підтверджують і місцеві жителі.
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