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З 2022 року найбільший банк Кіпру закрив близько 20 тисяч рахунків росіян
12:07 07.10.2024 |
За інформацією Bank of Cyprus, найбільшого банку країни, з лютого 2022 року він закрив понад 20 тисяч рахунків, які належали близько 7 тисячам росіян.
Про це повідомляє російське видання Frank Media.
За повідомленням, Bank of Cyprus почав скорочувати росіян з клієнтського портфеля ще з перших санкцій проти РФ у 2014 році.
З 2014 року частка російських клієнтів у портфелі впала з 4% до 0,4%.
Залишок російських рахунків у банку в основному належать російським громадянам пенсійного віку. За словами представника Bank of Cyprus, під час ухвалення рішення про те, яким клієнтам закрити рахунок, банк керувався "міжнародними стандартами комплаєнсу" і власною політикою з управління ризиками.
"На запитання про подальшу політику банку щодо російських громадян, Ле Канну (представник банку - ЕП) відповів, що "банк розглядає й оцінює можливі відносини з громадянами Росії, які законно проживають у Європі, не перебувають під міжнародними санкціями, і ведуть допустиму діяльність у секторах, що відповідають політиці банку", - йдеться у повідомленні.
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