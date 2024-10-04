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АНАЛІТИКА

Зростання кількості робочих місць у США у вересні було максимальним за 6 міс., безробіття знизилося до 4,1%

 

Кількість робочих місць в економіці США у вересні збільшилася на максимальні за півроку 254 тис., йдеться в повідомленні міністерства праці країни.

Згідно з переглянутими даними, у серпні кількість робочих місць зросла на 159 тис., а не на 142 тис., як повідомлялося раніше.

Безробіття в Штатах минулого місяця знизилося до мінімальних за три місяці 4,1% із серпневих 4,2%.

Консенсус-прогноз експертів передбачав зростання кількості робочих місць у вересні на 150 тис. і збереження безробіття на рівні 4,2%.

Кількість робочих місць у приватному секторі у вересні збільшилася на максимальні за шість місяців 223 тис., у державному - на 31 тис.

Зростання в будівельному секторі становило 25 тис., в охороні здоров'я - 45 тис., у соціальній сфері - 27 тис., у громадському харчуванні - 69 тис. В обробній, гірничодобувній і нафтогазовій промисловості, в оптовій і роздрібній торгівлі, у транспортному та логістичному секторах, а також у сфері фінансових, професійних і ділових послуг, в інформаційному бізнесі зміни були незначними.

Середньомісячні темпи зростання кількості робочих місць в американській економіці за 12 місяців до серпня 2024 року включно становили 203 тис. Мінпраці США переглянуло з підвищенням дані про робочі місця не тільки за серпень, а й за липень (на 55 тис.).

Із урахуванням перегляду загальне зростання кількості робочих місць за ці два місяці було на 72 тис. вищим, ніж повідомлялося раніше.

Середня погодинна оплата праці в приватному секторі у вересні збільшилася на 0,4% щодо попереднього місяця і досягла $35,36. У серпні, згідно з переглянутими даними, показник зріс на 0,5% у щомісячному вираженні (раніше повідомлялося про підвищення на 0,4%).

Зростання середньої погодинної оплати праці в річному вираженні минулого місяця прискорилося до максимальних за чотири місяці 4% із серпневих 3,8%.

Середня тривалість робочого тижня в США у вересні зменшилася до 34,2 години з 34,3 години місяцем раніше.

Частка участі населення в робочій силі залишилася на рівні 62,7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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