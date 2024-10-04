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FT: США не братимуть участь у можливих ударах Ізраїлю по Ірану
17:14 04.10.2024 |
США не братимуть участь у потенційних ударах Ізраїлю по Ірану, які можуть стати відповіддю на масовану ракетну атаку.
Про це йдеться у публікації Financial Times, яке цитує неназваного посадовця США, повідомляє "Європейська правда".
Американські та ізраїльські офіційні особи обговорювали можливі ізраїльські удари по військових об'єктах та енергетичній інфраструктурі Ірану.
Посадовець США заявив, що Вашингтон не планує брати участь в ударах.
Крім того, в США вважають, що відповідь Ізраїлю буде достатньо виваженою, щоб не спровокувати новий виток ескалації на Близькому Сході.
Один з американських посадовців заявив, що ізраїльські офіційні особи хочуть надіслати сильний сигнал Ірану, сподіваючись покласти край конфлікту.
Представник США також додав, що Ізраїль не прийняв жодного остаточного рішення щодо ударів.
Тим часом серед союзників США зростає занепокоєння тим, що Вашингтону не вдається вплинути на ізраїльський уряд на чолі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.
Один з європейських дипломатів сказав, що Ізраїль попросили не завдавати ударів по нафтовій або ядерній інфраструктурі Ірану, але немає жодних гарантій, що країна виконає це прохання.
"Пригнічує той факт, що ми мало впливаємо на ці події... Це вносить певний песимізм і фаталізм у наші дискусії з цього питання", - сказав інший дипломат ЄС.
Як відомо, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.
Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.
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