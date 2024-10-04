У США пройшли успішні випробування інноваційного безпілотного літального апарата зі штучним інтелектом XQ-58A Valkyrie

У Флориді відбулося чергове випробування безпілотного літального апарату зі штучним інтелектом XQ-58A Valkyrie.

Цього разу компанія Kratos Defense & Security Solutions і Корпус морської піхоти США тестували нову технологію зв'язку Link-16, яка значно розширює можливості бойової взаємодії та оперативного управління в складних умовах реальних військових операцій.

Випробування пройшли успішно і XQ-58A Valkyrie допустили до участі у великих навчаннях Emerald Flag 2024, які відбудуться в жовтні. Безпілотний літальний апарат має показати важливість і перспективність сучасних технологій, спрямованих на підвищення ефективності взаємодії різних видів військ у рамках спільних операцій.





Експерти бачать великий потенціал XQ-58A і впевнені, що подібні безпілотники можуть змінити концепцію сучасної війни та знизити кількість людських втрат, оскільки найнебезпечніші завдання зможе виконувати високотехнологічна техніка, керована людьми дистанційно або за допомогою ШІ.

XQ-58A розвиває швидкість у 7 МАХ і має радіус дії в 3000 миль (4800 км). Наразі вартість одного екземпляра становить $4 млн (що, втім, нижче вартості деяких ракет), але Kratos Defense & Security Solutions прагне знизити вартість Valkyrie до $2 млн.