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У США пройшли успішні випробування інноваційного безпілотного літального апарата зі штучним інтелектом XQ-58A Valkyrie
14:50 04.10.2024 |
У Флориді відбулося чергове випробування безпілотного літального апарату зі штучним інтелектом XQ-58A Valkyrie.
Цього разу компанія Kratos Defense & Security Solutions і Корпус морської піхоти США тестували нову технологію зв'язку Link-16, яка значно розширює можливості бойової взаємодії та оперативного управління в складних умовах реальних військових операцій.
Випробування пройшли успішно і XQ-58A Valkyrie допустили до участі у великих навчаннях Emerald Flag 2024, які відбудуться в жовтні. Безпілотний літальний апарат має показати важливість і перспективність сучасних технологій, спрямованих на підвищення ефективності взаємодії різних видів військ у рамках спільних операцій.
Експерти бачать великий потенціал XQ-58A і впевнені, що подібні безпілотники можуть змінити концепцію сучасної війни та знизити кількість людських втрат, оскільки найнебезпечніші завдання зможе виконувати високотехнологічна техніка, керована людьми дистанційно або за допомогою ШІ.
XQ-58A розвиває швидкість у 7 МАХ і має радіус дії в 3000 миль (4800 км). Наразі вартість одного екземпляра становить $4 млн (що, втім, нижче вартості деяких ракет), але Kratos Defense & Security Solutions прагне знизити вартість Valkyrie до $2 млн.
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