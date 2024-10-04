Фінансові новини
- |
- 04.10.24
- |
- 15:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Страйк, що зупинив половину морських перевезень США, скінчився
14:27 04.10.2024 |
Докери США призупинили триденний страйк після продовження контракту.
Про це повідомляє Bloomberg.
Американські докери погодилися припинити страйк, який паралізував торгівлю на східному узбережжі США та узбережжі Перської затоки та загрожував стати фактором президентських виборів.
Міжнародна асоціація вантажників і Морська асоціація США продовжили попередній контракт до 15 січня. Робота поновиться вже 4 жовтня, і обидві сторони відновлять переговори про довгострокову угоду, яка передбачатиме підвищення заробітної плати приблизно на 62%.
Побоювання тривалої надзвичайної ситуації зростали протягом тижня, аналітики та представники галузі попереджали, що перебої швидко вийдуть за межі контейнерного імпорту, експорту та автомобілів, на які безпосередньо вплинув страйк.
Зазначається, що за оцінками, збитки для економіки США становили від 3 до 5 мільярдів доларів на день.
Також в повідомленні додають, що на розвантаження вантажів, піде понад місяць. Портові термінали почали забивати люки ще за кілька днів до страйку, і знадобиться деякий час, щоб повністю відновити роботу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд скоротив терміни явки військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту
|Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
|Україна вимагає від трибуналу в Гаазі зобов'язати РФ знести Керченський міст
|Нардепа від «Слуги народу» будуть судити за незаконне збагачення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У США пройшли успішні випробування інноваційного безпілотного літального апарата зі штучним інтелектом XQ-58A Valkyrie
|Страйк, що зупинив половину морських перевезень США, скінчився
|ЗМІ: ЄС проголосував за встановлення високих мит на електромобілі з Китаю
|Уряд Норвегії планує виділити 250 млн крон для інвестицій Norfund в Україні - Свириденко
|Ексгумації жертв Волинської трагедії: Кабмін просять виділити 1 млн гривень
|У Ватикані звільнили з банку двох працівників, бо вони уклали шлюб
Бізнес
|Не тільки для ПК: Epic Games Store почне роздавати безплатні ігри для смартфонів
|У США введено в експлуатацію самовідновлювальний бетон, який затягує тріщини за допомогою бактерій
|Російський додаток Rutube видалили з Google Play
|Електричний кросовер Skoda Elroq: новий фірмовий дизайн, запас ходу до 560 км та ціна від €33 000
|Материнська компанія TikTok хоче створити власну модель ШІ на чипах Huawei
|Учені розробили ШІ, який допоможе діагностувати цукровий діабет другого типу за змінами голосу людини
|Британська поліція тестує ШІ-детектива для розслідування реальних злочинів