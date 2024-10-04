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АНАЛІТИКА

Страйк, що зупинив половину морських перевезень США, скінчився

 

Докери США призупинили триденний страйк після продовження контракту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Американські докери погодилися припинити страйк, який паралізував торгівлю на східному узбережжі США та узбережжі Перської затоки та загрожував стати фактором президентських виборів.

Міжнародна асоціація вантажників і Морська асоціація США продовжили попередній контракт до 15 січня. Робота поновиться вже 4 жовтня, і обидві сторони відновлять переговори про довгострокову угоду, яка передбачатиме підвищення заробітної плати приблизно на 62%.

Побоювання тривалої надзвичайної ситуації зростали протягом тижня, аналітики та представники галузі попереджали, що перебої швидко вийдуть за межі контейнерного імпорту, експорту та автомобілів, на які безпосередньо вплинув страйк.

Зазначається, що за оцінками, збитки для економіки США становили від 3 до 5 мільярдів доларів на день.

Також в повідомленні додають, що на розвантаження вантажів, піде понад місяць. Портові термінали почали забивати люки ще за кілька днів до страйку, і знадобиться деякий час, щоб повністю відновити роботу.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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