Фінансові новини
- |
- 04.10.24
- |
- 13:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: ЄС проголосував за встановлення високих мит на електромобілі з Китаю
12:59 04.10.2024 |
Представники ЄС проголосували у п'ятницю за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, посилить торговельну напруженість у відносинах з Пекіном.
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".
10 країн-членів проголосували за цей захід, Німеччина і чотири інші держави були проти, а 12 утрималися. Це рішення прокладає шлях до остаточного введення мит.
Європейська комісія тепер може приступити до впровадження мит, які діятимуть протягом п'яти років, сказали співрозмовники агентства, які говорили на умовах анонімності. Комісія заявляла, що мита можуть бути скасовані, якщо Китай розгляне занепокоєння ЄС.
Представники ЄС проголосували після того, як розслідування виявило, що Китай несправедливо субсидував свою промисловість. Пекін заперечує це твердження і погрожує запровадити власні тарифи на європейську молочну, коньячну, свинячу та автомобільну галузі.
ЄС активно намагається зменшити свою залежність від Китаю, а колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі минулого місяця попередив, що конкуренція з боку Китаю є загрозою для ЄС.
ЄС і Китай продовжать переговори, щоб знайти альтернативу тарифам. Обидві сторони вивчають можливість досягнення домовленості щодо механізму контролю за цінами та обсягами експорту замість мит.
Європейська комісія неодноразово заявляла, що будь-яка альтернатива митним тарифам повинна відповідати суворим вимогам, включаючи відповідність правилам Світової організації торгівлі, враховувати вплив китайських субсидій і бути чимось, що ЄС може контролювати на предмет дотримання.
Перспектива запровадження мит спонукала деяких китайських автовиробників розглянути можливість інвестування в заводи в Європі, що може допомогти їм уникнути тарифів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна вимагає від трибуналу в Гаазі зобов'язати РФ знести Керченський міст
|Нардепа від «Слуги народу» будуть судити за незаконне збагачення
|ПАРЄ закликає допомогти Києву «відбити геноцидний напад» РФ
|В Україну прибув переданий Румунією зенітно-ракетний комплекс Patriot
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: ЄС проголосував за встановлення високих мит на електромобілі з Китаю
|Уряд Норвегії планує виділити 250 млн крон для інвестицій Norfund в Україні - Свириденко
|Ексгумації жертв Волинської трагедії: Кабмін просять виділити 1 млн гривень
|У Ватикані звільнили з банку двох працівників, бо вони уклали шлюб
|Рада Безпеки ООН висловила повну підтримку Гутеррішу
|Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
|Західні компоненти для РЕБ Росія отримує через китайських посередників, - The Insider
Бізнес
|У США введено в експлуатацію самовідновлювальний бетон, який затягує тріщини за допомогою бактерій
|Російський додаток Rutube видалили з Google Play
|Електричний кросовер Skoda Elroq: новий фірмовий дизайн, запас ходу до 560 км та ціна від €33 000
|Материнська компанія TikTok хоче створити власну модель ШІ на чипах Huawei
|Учені розробили ШІ, який допоможе діагностувати цукровий діабет другого типу за змінами голосу людини
|Британська поліція тестує ШІ-детектива для розслідування реальних злочинів
|Європейські автовиробники втрачають прибутки: акції падають через конкуренцію з Китаєм