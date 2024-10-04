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У Ватикані звільнили з банку двох працівників, бо вони уклали шлюб
11:50 04.10.2024 |
З Інституту релігійних справ, який є фінансовою установою Ватикану, звільнили чоловіка та жінку, які порушили внутрішню заборону на укладання шлюбів між працівниками.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.
Молодята, кожен із яких раніше був у шлюбі та які спільно мають трьох дітей та виплачують іпотеку на будинок, побрались у серпні - після того, як набула чинності заборона Ватиканського банку на шлюби між працівниками.
Правила вимагають звільнення через тридцять днів після весілля, якщо тільки один з двох не вирішить звільнитися добровільно, зберігши роботу іншому. Подружжя відмовилось, і цього тижня їх звільнили.
Ватиканський банк заявив, що "з глибоким жалем" ухвалив "важке рішення", але заявив, що обмеження на шлюби необхідні для уникнення можливих кумівства та конфлікту інтересів.
За інформацією Il Messaggero, минулого місяця молодята звернулися до Папи Франциска, засудивши "несправедливу" ситуацію і пославшись на Загальну декларацію про права людини, але марно.
Тепер пара ще може звернутися до суду Ватикану, аби оскаржити звільнення.
Своєю чергою асоціація ватиканських мирян ADLV заступилася за подружжя, стверджуючи, що "народження нової сім'ї не повинно бути поставлене під загрозу через бюрократичні правила".
Зазначимо, що у 2018 році Суд ЄС визнав незаконною дискримінацією рішення католицького госпіталю про звільнення менеджера через його повторне одруження після розлучення.
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