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Рада Безпеки ООН висловила повну підтримку Гутеррішу
10:59 04.10.2024 |
Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй у четвер, 3 жовтня, висловила повну підтримку генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу після того, як Ізраїль оголосив його персоною нон-грата, передає агенція AFP.
Не називаючи Ізраїль, п'ять постійних членів Радбезу - Великобританія, Китай, Франція, Росія і США - і 10 непостійних членів підкреслили "необхідність для всіх держав-членів мати продуктивні та ефективні відносини з генеральним секретарем". Рада також попросила держави-члени "утримуватися від будь-яких дій, які підривають його роботу і роботу його офісу".
"Будь-яке рішення не взаємодіяти з генеральним секретарем ООН або Організацією Об'єднаних Націй є контрпродуктивним, особливо в контексті ескалації напруженості на Близькому Сході", - йдеться в заяві Радбезу ООН.
Ізраїль заборонив в'їзд у країну генсеку ООН
2 жовтня міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац оголосив Гутерріша персоною нон-грата і заборонив йому в'їзд у країну. Причиною такого рішення стала відсутність чіткого засудження масованого ракетного обстрілу Ізраїлю Іраном напередодні.
"Будь-хто, хто не може однозначно засудити огидний напад Ірану на Ізраїль, як це зробила майже кожна країна світу, не заслуговує на те, щоби ступити на ізраїльську землю", - написав Кац у соціальній мережі X.
Того ж дня на екстреному засіданні Радбезу ООН, присвяченому зростанню напруженості на Близькому Сході, Гутерріш засудив "жахливу атаку Ірану на Ізраїль", але також закликав усі сторони припинити "огидний цикл ескалації" насильства, попередивши, що це веде регіон "прямо до прірви".
До цього Гутерріш неодноразово закликав до припинення вогню, щоб зупинити бойові дії як в Секторі Гази, так і в Лівані.
Атака Ірану на Ізраїль
Іран у вівторок, 1 жовтня, завдав ракетних ударів по Ізраїлю, а також пригрозив "нищівною відповіддю", якщо Ізраїль вдасться до атаки у відповідь. Погрози були розміщені на сторінці представництва Ірану при ООН. Там також заявили, що атака на Ізраїль - "законна і раціональна відповідь" на "терористичні акти" Ізраїлю, в тому числі напади на іранських громадян та "посягання на національний суверенітет Ірану".
Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) також оприлюднив заяву з подібними погрозами. У КВІР напад назвали відповіддю на вбивство лідера ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла" Хасана Насралли і очільника політичного крила радикального палестинського ісламістського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії.
Після цього речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вже заявив, що Ізраїль відповість на ракетний удар Ірану по країні.
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