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АНАЛІТИКА

Новий прем'єр Франції має намір розвивати ядерну галузь

 

Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив про намір розвивати в країні ядерну енергетику.

"Важливо продовжувати розвиток ядерної енергетики і будувати нові атомні реактори", - сказав Барньє, під час виступу в Національних зборах.

Крім того, він наголосив на необхідності "впроваджувати поновлювані джерела енергії".

"Ми повинні докладати більше зусиль для боротьби з кліматичною кризою і для просування економіки замкнутого циклу", - зазначив Барньє.

У вівторок прем'єр виступив у французькому парламенті з програмною промовою щодо пріоритетів нещодавно сформованого ним уряду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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