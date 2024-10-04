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Новий прем'єр Франції має намір розвивати ядерну галузь
08:49 04.10.2024 |
Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив про намір розвивати в країні ядерну енергетику.
"Важливо продовжувати розвиток ядерної енергетики і будувати нові атомні реактори", - сказав Барньє, під час виступу в Національних зборах.
Крім того, він наголосив на необхідності "впроваджувати поновлювані джерела енергії".
"Ми повинні докладати більше зусиль для боротьби з кліматичною кризою і для просування економіки замкнутого циклу", - зазначив Барньє.
У вівторок прем'єр виступив у французькому парламенті з програмною промовою щодо пріоритетів нещодавно сформованого ним уряду.
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