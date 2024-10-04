Мін'юст США оголосив про вилучення 41 домену, пов'язаного з російськими спецслужбами

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки оголосило про видачу ордера на вилучення 41 домену, які використовувалися «агентами російських спецслужб та їхніми довіреними особами для вчинення кіберзлочинів у США».

«Сьогоднішній арешт 41 інтернет-домену відображає кіберстратегію Міністерства юстиції в дії - використання всіх інструментів для припинення і стримування діяльності зловмисних, спонсорованих державою кіберзлочинців», - наводяться слова заступника генерального прокурора США Ліза Монако в заяві, опублікованій на сайті міністерства.

«Російський уряд запустив цю схему для крадіжки конфіденційної інформації американців, використовуючи, здавалося б, законні поштові скриньки, щоб обманом змусити жертв розкрити облікові дані», - наголосила заступниця генпрокурора США.

Як повідомляється, вилучені домени використовували хакери, які належали до Callisto Group, пов'язаної з ФСБ Росії, для «отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерів та облікових записів електронної пошти уряду США та інших жертв і крадіжки з них цінної інформації».

Мін'юст стверджує, що Callisto Group були націлені, зокрема, на американські компанії, колишніх співробітників розвідувального співтовариства США, колишніх і нинішніх співробітників міністерства оборони і держдепу, американських військових підрядників і співробітників міністерства енергетики.

Зазначається, що Мін'юст США діяв одночасно з цивільним позовом компанії Microsoft щодо обмеження доступу до 66 інтернет-доменів, які використовуються тими самими особами.

«Наші зусилля щодо запобігання крадіжці інформації злочинними угрупованнями, що спонсоруються державою, невпинні, і ми продовжимо нашу роботу в цій галузі з партнерами, які поділяють наші спільні цілі», - заявив заступник директора ФБР Пол Еббейт.