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Мін'юст США оголосив про вилучення 41 домену, пов'язаного з російськими спецслужбами
08:41 04.10.2024 |
Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки оголосило про видачу ордера на вилучення 41 домену, які використовувалися «агентами російських спецслужб та їхніми довіреними особами для вчинення кіберзлочинів у США».
«Сьогоднішній арешт 41 інтернет-домену відображає кіберстратегію Міністерства юстиції в дії - використання всіх інструментів для припинення і стримування діяльності зловмисних, спонсорованих державою кіберзлочинців», - наводяться слова заступника генерального прокурора США Ліза Монако в заяві, опублікованій на сайті міністерства.
«Російський уряд запустив цю схему для крадіжки конфіденційної інформації американців, використовуючи, здавалося б, законні поштові скриньки, щоб обманом змусити жертв розкрити облікові дані», - наголосила заступниця генпрокурора США.
Як повідомляється, вилучені домени використовували хакери, які належали до Callisto Group, пов'язаної з ФСБ Росії, для «отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерів та облікових записів електронної пошти уряду США та інших жертв і крадіжки з них цінної інформації».
Мін'юст стверджує, що Callisto Group були націлені, зокрема, на американські компанії, колишніх співробітників розвідувального співтовариства США, колишніх і нинішніх співробітників міністерства оборони і держдепу, американських військових підрядників і співробітників міністерства енергетики.
Зазначається, що Мін'юст США діяв одночасно з цивільним позовом компанії Microsoft щодо обмеження доступу до 66 інтернет-доменів, які використовуються тими самими особами.
«Наші зусилля щодо запобігання крадіжці інформації злочинними угрупованнями, що спонсоруються державою, невпинні, і ми продовжимо нашу роботу в цій галузі з партнерами, які поділяють наші спільні цілі», - заявив заступник директора ФБР Пол Еббейт.
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