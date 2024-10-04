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АНАЛІТИКА

Китай захоплює російські ринки: Третину всіх компаній у Росії реєструють громадяни КНР

 

За перші дев'ять місяців 2024 року кількість зареєстрованих у Росії компаній із співвласниками з КНР зросла на 32%, а частка китайського бізнесу в загальній кількості нових реєстрацій компаній зросла з 13% у 2021 році до 34% у 2024 році.

Щомісяця у Росії реєструють близько 200 компаній з власниками із Китаю, що вчетверо більше, ніж у 2021 році, пише російський "Коммерсант".

У підсумку, Китай вийшов на перше місце серед іноземних учасників російського бізнесу, майже на третину обігнавши білоруських підприємців, які лідирували у 2023 році.

Водночас, у 2021-2023 роках виторг російських компаній за участю підприємців з Китаю зріс майже втричі, свідчать дані системи "Спарк-Інтерфакс". У секторі торгівлі автотранспортом за вказаний період цей показник збільшився в 5,1 раза, забезпечивши 43% усієї виручки китайського бізнесу в Росії.

На оптову торгівлю припало 26% виручки, при тому, що в секторі працюють 38% усіх підприємств із китайською участю. Проте структура "опту" змінюється: при зростанні торгівлі продукцією машинобудування (виручка збільшилася в 2,2 рази; питома вага сектора - в 69%) знижується частка інших товарів промислового призначення (зростання в 1,8 раза; вага - 16%).

Також зростає торгівля споживчими товарами (продовольством - у 2,7 раза, товарами легкої промисловості - у 2,1 раза; вага - 11%).

Водночас виторг у російських компаніях за участю КНР у оброблювальній галузів зростав повільніше (за рік - у 2,7 раза), частка обробки у загальному виторгу впала з 20% до 18%. Лідерами стали автомобілебудування (його частка у обробці зросла з 46% до 73%), металургія (частка знизилася з 17% до 7%) та деревообробка (зниження з 9% до 3%).

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни.Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Китай
 

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