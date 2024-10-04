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Лідери G7 засудили Іран за атаку на Ізраїль та закликають до деескалації
23:11 03.10.2024 |
Лідери країн "Групи семи" в четвер, 3 жовтня, висловили стурбованість останньою ескалацією на Близькому Сході та закликали країни регіону сприяти розрядці напруженості.
Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, яку цитує "Європейська правда".
Очільники держав "Групи семи" висловили "глибоку стурбованість погіршенням ситуації на Близькому Сході" та водночас "найрішучішим чином" засудили прямий військовий напад Ірану на Ізраїль, "який становить серйозну загрозу регіональній стабільності".
"Ми однозначно підтверджуємо нашу відданість безпеці Ізраїлю. Серйозні дестабілізаційні дії Ірану на всьому Близькому Сході за допомогою терористичних маріонеток і збройних угруповань... повинні бути припинені", - йдеться в заяві.
Там закликали країни Близького Сходу "діяти відповідально та стримано", а також конструктивно взаємодіяти "з метою деескалації нинішньої напруженості".
Також лідери G7 напередодні річниці нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль засудили акти цілеспрямованого насильства та повторили заклик до припинення вогню в секторі Гази й звільнення всіх заручників.
Окремо у заяві згадується ситуація в Лівані та закликається до "якнайшвидшого припинення бойових дій" і необхідності захищати цивільне населення.
Як відомо, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.
Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.
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