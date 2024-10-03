Фінансові новини
- |
- 03.10.24
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Казахстан збільшив видобуток нафти, перевищивши квоту ОПЕК+
17:52 03.10.2024 |
Казахстан у вересні перевищив ліміти видобутку нафти щонайменше на 126 500 барелів на добу.
Про це повідомляє Reuters.
Казахстан збільшив видобуток сирої нафти у вересні на 10% порівняно із серпнем до 6,55 млн тонн, перевищивши квоти ОПЕК+.
Із застосуванням коефіцієнта барелізації 7,5 виробництво нафти в Казахстані минулого місяця склало 1,638 млн барелів на добу, що вище за квоту ОПЕК+ приблизно на 170 200 барелів.
За використання коефіцієнта 7,3 бареля на тонну, що Казахстан застосовував раніше, минулого місяця він все одно перевищив ліміти видобутку на 126 500 барелів на день, видобувши 1,6 млн барелів сирої нафти на день.
За зобов'язання Казахстану в межах угоди ОПЕК+ у січні-листопаді 2024 року видобувати не більше 1,468 млн барелів нафти на добу, виробництво у вересні збільшилося щодо серпня до 1,6 млн барелів (за умови коефіцієнта барелізації 7,3). Це вище за квоту ОПЕК+ на 126 500 барелів на добу.
У жовтні Казахстан планує найбільший обсяг компенсації у зв'язку із запланованим капітальним ремонтом на родовищі Кашаган з повною зупинкою виробництва.
Видобуток у вересні в Казахстані виріс завдяки 30% зростанню на родовищі Тенгіз до 687 160 барелів на добу у зв'язку із завершенням технічного обслуговування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україну прибув переданий Румунією зенітно-ракетний комплекс Patriot
|Новий генсек НАТО пояснив, чому зробив підтримку України своїм пріоритетом на посаді
|Били по складах с КАБами та літаках. Дрони атакували аеродром «Борисоглєбськ», - джерела
|Російську РЛС «Небо-М» уражено ракетами ATACMS. У РФ залишилося таких лише 10, - Генштаб
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Казахстан збільшив видобуток нафти, перевищивши квоту ОПЕК+
|ПАРЄ закликає допомогти Києву «відбити геноцидний напад» РФ
|Українсько-Швейцарський економічний комітет зібрався вперше від початку вторгнення РФ
|Між Росією та Казахстаном розгорається "зернова війна". Країни блокують агроекспорт
|В Україну прибув переданий Румунією зенітно-ракетний комплекс Patriot
|Новий генсек НАТО пояснив, чому зробив підтримку України своїм пріоритетом на посаді
Бізнес
|Європейські автовиробники втрачають прибутки: акції падають через конкуренцію з Китаєм
|Epic Games звинувачує Samsung і Google у перешкоджанні конкуренції
|Dimensity 9400 в Oppo Find X8 Pro – новий лідер теста AnTuTu
|Twitter / X подешевшав на 80% з часів, коли за нього «взявся» Ілон Маск
|Китайські автовиробники втрачають позиції в Європі. Реєстрації електромобілів впали вдвічі
|Китайський Chery відклав на рік запуск виробництва електромобілів в Європі
|Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей