Казахстан збільшив видобуток нафти, перевищивши квоту ОПЕК+

Казахстан у вересні перевищив ліміти видобутку нафти щонайменше на 126 500 барелів на добу.

Про це повідомляє Reuters.

Казахстан збільшив видобуток сирої нафти у вересні на 10% порівняно із серпнем до 6,55 млн тонн, перевищивши квоти ОПЕК+.

Із застосуванням коефіцієнта барелізації 7,5 виробництво нафти в Казахстані минулого місяця склало 1,638 млн барелів на добу, що вище за квоту ОПЕК+ приблизно на 170 200 барелів.

За використання коефіцієнта 7,3 бареля на тонну, що Казахстан застосовував раніше, минулого місяця він все одно перевищив ліміти видобутку на 126 500 барелів на день, видобувши 1,6 млн барелів сирої нафти на день.

За зобов'язання Казахстану в межах угоди ОПЕК+ у січні-листопаді 2024 року видобувати не більше 1,468 млн барелів нафти на добу, виробництво у вересні збільшилося щодо серпня до 1,6 млн барелів (за умови коефіцієнта барелізації 7,3). Це вище за квоту ОПЕК+ на 126 500 барелів на добу.

У жовтні Казахстан планує найбільший обсяг компенсації у зв'язку із запланованим капітальним ремонтом на родовищі Кашаган з повною зупинкою виробництва.

Видобуток у вересні в Казахстані виріс завдяки 30% зростанню на родовищі Тенгіз до 687 160 барелів на добу у зв'язку із завершенням технічного обслуговування.