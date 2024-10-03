Російський Россельхознадзор попросив Казахстан призупинити експорт низки сільгосппродуктів до РФ через хвороботворні бактерії, нібито знайдені в зерні та іншій агропродукції, яку експортує Казахстан. Про це пише казахстанська агенція NewTimes.

У Міністерстві сільського господарства Казахстану заявили, що звернулися до Россельхознадзора з вимогою надати факти, що підтверджують такі звинувачення, та результати лабораторних аналізів.

"Після цього ми вже знатимемо, це помилка чи щось інше. На сьогодні відповіді з боку Россельхознадзора ми ще не отримали", - прокоментував агентству віцеміністр сільського господарства Єрмек Кенжеханули.

Дії Росії можуть бути відповіддю на повну заборону Казахстаном (з серпня 2024 року) імпорту пшениці з третіх країн та країн Євразійського економічного союзу, до якого входить Росія.

Загороджувальні бар'єри запровадили для потреб птахівницьких та борошномельних підприємств. Вони як виняток отримували пшеницю з-за кордону в рамках введеного Казахстаном ще 12 квітня піврічного ембарго на постачання зернових автомобільним, водним і залізничним транспортом.

Минулого року офіційна Астана забороняла ввезення зернових на свою територію лише автомобільним транспортом.

Таким чином, неоголошена "зернова війна" між Казахстаном і Росією спостерігається вже не перший рік, зазначають у DW.