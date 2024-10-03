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Газпром став найзбитковішою компанією Росії – Forbes
14:16 03.10.2024 |
За підсумками 2023 року Газпром отримав рекордний чистий збиток у розмірі 6,1 млрд дол.
Про це повідомляє російський Forbes.
Найбільша корпорація РФ ПАТ "Газпром" за 2023 рік вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі 6,1 млрд дол і стала найзбитковішою компанією Росії.
Видання зазначає, що у першому півріччі 2024 року Газпром вже вийшов на чистий прибуток у розмірі майже 12 млрд дол.
На другому місці рейтингу російського Forbes - Амурський газохімічний комплекс - спільне підприємство російського "Сібур Холдинг" і китайського Sinopec.
Старт виробництва на підприємстві перенесли на 2027 рік через введення західних санкцій на постачання обладнання.
До пʼятірки найзбитковіших російських компаній також потрапили Ozon (450 млн дол чистих збитків), Об'єднана авіабудівна корпорація Ростеху (360 млн дол чистих збитків) та соціальна мережа VK (360 млн дол чистих збитків).
В рейтинг збитковості російського Forbes також потрапила вугільна компанія "Мєждурєчьє" (340 млн дол чистих збитків), Московський метрополітен (320 млн дол чистих збитків), російське державне "Агентство зі страхування вкладів" ($310 млн чистих збитків) та пивоварна компанія "Балтика" (290 млн дол чистих збитків).
Водночас, згідно з даними видання, група компаній "Русгаздобича" зменшила суму чистого збитку. У 2022 році цей показник становив 1,6 млрд дол, а у 2023 - 320 млн дол.
Загалом, за підсумками 2023 року сумарний збиток російських компаній, що потрапили до рейтингу, перевищив 9,4 млрд дол.
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