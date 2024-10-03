Німеччина скоротить соціальні виплати тим, хто відмовляється працювати

Уряд Німеччини погодив законопроєкт, що запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги (Bürgergeld). Про це повідомляє Федеральне міністерство праці та соціальних питань Німеччини.

Згідно із законопроєктом, отримувачам державної соціальної допомоги в Німеччині, що відмовляються від запропонованої роботи або навчання без поважної причини, скоротять виплати на 30% протягом трьох місяців.

Безробітним, які не з'являться на прийом до центру зайнятості без поважної причини, також зменшать виплати на 30% на один місяць (раніше штраф становив 10%).

До людей, які отримують державну соціальну допомогу і працюють нелегально, також будуть застосовувати жорсткіші санкції. Центри зайнятості будуть юридично зобов'язані повідомляти митну адміністрацію про підозри щодо незадекларованої праці.

"Це має на меті в майбутньому більш ефективно боротися з незадекларованою роботою під час отримання громадянами соціальної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Водночас уряд Німеччини встановлює максимально допустимий час, який люди можуть витрачати на дорогу до роботи. Якщо тривалість робочого дня не перевищує шести годин, то час на дорогу до роботи в один кінець має становити не більш як 2,5 години, а якщо вона більша - до трьох годин.

Зміни до закону також передбачають інтеграційне стажування для біженців. Крім того, роботодавці отримуватимуть субсидію, якщо звільнять біженців від роботи для проходження курсів професійної мови.

Зміни ще мають бути схвалені німецьким парламентом (Бундестагом). Очікується, що вони набудуть чинності наприкінці року.