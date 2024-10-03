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Новий уряд Франції анонсував підвищення податків для найзаможніших
10:46 03.10.2024 |
Уряд Франції закладає у свою програму підвищення податків для найзаможніших громадян.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
Анонс запровадження "виняткового податкового внеску" для "найзаможніших французів" пролунав від прем'єр-міністра Мішеля Барньє, коли він озвучував свою програму у парламенті.
Згодом міністр з питань бюджету і публічних фінансів Лоран Сен-Мартен уточнив, що нововведення буде стосуватися приблизно 0,3% усіх платників податків - з доходами від 500 тисяч євро на рік та з урахуванням того, чи мають вони дітей.
Він не став казати, про яке оподаткування може йтися, зазначивши, що в уряді "подивляться, який механізм обрати".
"Загального підвищення податку на доходи не буде", - додав міністр.
Проєкт бюджету на наступний рік мають презентувати до 10 жовтня.
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