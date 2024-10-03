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АНАЛІТИКА

Кувейт і Бахрейн створюють власні трейдингові компанії для торгівлі нафтою

 

Кувейт і Бахрейн створюють підрозділи торгівлі нафтою, намагаючись заробити на нещодавньому розширенні нафтопереробних заводів (НПЗ) і наслідувати успіх деяких найбільших виробників регіону в купівлі й продажу палива.

Kuwait Petroleum Corp. і Bapco Energies, державний нафтопереробник Бахрейну, мають намір розпочати торгові операції в Дубаї на початку наступного року. Обидві фірми планують збільшити продажі дизельного й авіаційного палива, заявили представники компанії на конференції в Фуджейрі (Об'єднані Арабські Емірати).

Компанії розширюються у складний час, коли попит на дизельне пальне й маржа низькі. Проте вони слідують за сусідами, включаючи Саудівську Аравію, ОАЕ й Оман, які збільшили свою торгівлю паливом, замість того, щоб поступитися цим бізнесом традиційним домам сировини й енергетичним компаніям. Розширення НПЗ на Близькому Сході дозволяє виробникам перемагати конкурентів за межами регіону за ціною й вартістю.

«Очевидно, що основні виробники в регіоні зараз створюють власні торговельні операції, що має великий сенс, - сказав Торбйорн Торнквіст, виконавчий директор гіганта торгівлі товарами Gunvor Group Ltd., виступаючи на конференції цього тижня. - Ринок іноді здається дуже переповненим».

Bapco Energies використовуватиме торговий підрозділ, щоб адаптуватися до поточного середовища, активніше керуючи продажем своїх продуктів нафтоперероблення, сказав Шейх Ебрагім Аль Халіфа, виконавчий віцепрезидент компанії з розвитку бізнесу. З його слів, це включатиме більше постачань дизельного пального в Європу.

Компанія співпрацює з TotalEnergies SE для торгівлі продукцією майже 90-річного НПЗ Sitra після модернізації заводу вдвічі для виробництва дизельного пального.

Kuwait Petroleum Corp. відновлює план створення бізнесу з торгівлі паливом. Компанія збільшила продажі дизельного й авіаційного палива в Європу після розширення свого НПЗ Al Zour на узбережжі Мексиканської затоки, сказав Емад Аль-Кандарі, офіційний представник відділу міжнародного маркетингу компанії.

Її нова компанія, KPC Trading, вже зайняла офісні приміщення в Дубаї. Аль-Кандарі додав, що він також займатиметься продажем продукції спільного НПЗ Кувейту з державною нафтовою компанією Оману в Duqm у цій країні, а також палива, виробленого іншими країнами.

Kuwait Petroleum вже відправила кількох співробітників зі свого відділу міжнародного маркетингу на навчання в OQ Trading, що є частиною державної нафтової компанії Оману, повідомляє Bloomberg.
За матеріалами: EnKorr
 

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