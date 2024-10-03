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АНАЛІТИКА

У ЦРУ кажуть, що їхні спроби завербувати росіян були успішними

 

Центральне розвідувальне управління США в середу, 2 жовтня, розширило кампанію з вербування інформаторів, стверджуючи, що йому вдалось досягти позитивних результатів у Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

У середу ЦРУ опублікувало інструкції китайською, фарсі та корейською мовами на своїх акаунтах у соцмережах про те, як безпечно зв'язатися з агентством.

"Наші зусилля на цьому фронті були успішними в Росії, і ми хочемо переконатися, що люди в інших авторитарних режимах знають, що ми відкриті для бізнесу", - заявив представник розвідувального агентства США.

Приміром, у відеоролику, розміщеному на YouTube китайською мовою, до ЦРН рекомендують звертатися через офіційний вебсайт, використовуючи надійні зашифровані віртуальні приватні мережі (VPN) або мережу TOR.

Прагнення ЦРУ отримати більше розвідданих зростає в міру того, як Китай розширює співпрацю з Росією та Іраном і стає все активнішим у військовому плані у своєму регіоні.

Росія, Китай, Іран і Північна Корея відомі в американському розвідувальному співтоваристві як "важкі цілі" (hard targets) - країни, у владі яких важко знайти інформаторів.

ЦРУ почало вербувати росіян у 2022 році, розмістивши на своїх сторінках у соціальних мережах російськомовні тексти про те, як безпечно зв'язатися з агентством, а у 2023 році - відеоролики.
Ключові теги: США, Росія
 

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