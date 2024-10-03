Російський додаток Rutube видалили з Google Play

Російський відеохостинг Rutube, який є російським аналогом відеохостингу YouTube, став недоступним для завантаження з Google Play в РФ.

Про це повідомляє пресслужба Rutube.

Представники Rutube підтвердили, що додаток тепер можна встановити лише у США, назвавши це "кумедною плутаниною".

За запитом Rutube магазин застосунків пошук видає додаток VK Відео і YouTube.

Деякі користувачі Smart TV також підтвердили, що програма відеохостингу не працює.