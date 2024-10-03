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Російський додаток Rutube видалили з Google Play
17:10 02.10.2024 |
Російський відеохостинг Rutube, який є російським аналогом відеохостингу YouTube, став недоступним для завантаження з Google Play в РФ.
Про це повідомляє пресслужба Rutube.
Представники Rutube підтвердили, що додаток тепер можна встановити лише у США, назвавши це "кумедною плутаниною".
За запитом Rutube магазин застосунків пошук видає додаток VK Відео і YouTube.
Деякі користувачі Smart TV також підтвердили, що програма відеохостингу не працює.
За матеріалами:
Економічна правда
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