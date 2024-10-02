Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд ЄС підтвердив законність заборони юридичних консультацій для російських компаній

 

Генеральний суд Європейського Союзу підтвердив законність заборони на надання юридичних консультацій російському уряду та організаціям, розташованим у Росії. Це рішення є частиною санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на агресію Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.

Позов проти цієї заборони подали адвокатські організації Бельгії, Франції та Нідерландів. Однак, суд ЄС відхилив їхні скарги, заявивши, що заборона не порушує право на судовий захист і не зачіпає юридичне представництво фізичних осіб у судових, адміністративних або арбітражних розглядах.

Заборона стосується виключно юридичних консультацій, не пов'язаних із судовими процесами, і спрямована на посилення тиску на Росію в рамках санкцій ЄС.

Санкції проти Росії

У жовтні 2022 року Євросоюз запровадив восьмий пакет санкцій, який серед іншого заборонив IT-консультації, юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги для російських компаній.

Аналогічну заборону на консультації запровадила Велика Британія у 2023 році. Тоді Лондон оголосив про заборону пов'язаним із Кремлем фізичним та юридичним особам на доступ до британської юридичної експертизи.

Крім цього, цього року США заборонили американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам в РФ послуги з IT-консалтингу, проектування, підтримки та хмарних сервісів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2755
  0,0279
 0,07
EUR
 1
 45,7147
  0,0041
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9261  0,11 0,26 41,5800  0,04 0,09
EUR 45,5087  0,22 0,47 46,2504  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,00 0,00 41,2800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес