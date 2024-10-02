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Саудівська Аравія погрожує обвалити ціни на нафту до 50 доларів – WSJ
14:35 02.10.2024 |
Міністр енергетики Саудівської Аравії попередив, що ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель, якщо країни-члени ОПЕК+, які порушують домовленості, не дотримуватимуться узгоджених обмежень на виробництво.
Про це повідомили представники ОПЕК, пише The Wall Streer Journal.
Інші виробники інтерпретували ці заяви як завуальовану загрозу від Саудівської Аравії: королівство готове розпочати цінову війну, щоб зберегти свою частку ринку, якщо інші країни не дотримуватимуться домовленостей ОПЕК+.
Ключові члени альянсу, до якого входять Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їхні союзники, планують обговорити можливість пом'якшення обмежень на виробництво в грудні під час онлайн-зустрічі в середу.
Після того, як у вівторок Іран запустив ракети по Ізраїлю, ціни на нафту зросли після кількох тижнів постійного зниження. Ціна нафти марки Brent, міжнародний еталон, зросла на 5%, але зрештою стабілізувалася на 2,4% вище, трохи нижче $70 за барель.
Захід побоюється, що ширший конфлікт може перекрити експорт нафти з Перської затоки, який проходить через Ормузьку протоку, що межує з Іраном, і це підштовхне ціни вгору.
Однак геополітична напруженість триває вже кілька місяців без суттєвого впливу на ціни на нафту, і це засмучує саудівських чиновників. Це частково пов'язано з тим, що інші члени картелю не дотримувалися планів щодо обмеження виробництва більшу частину цього року.
Під час телефонної конференції минулого тижня міністр енергетики Саудівської Аравії, принц Абдельазіз бін Салман, попередив інших виробників, що ціни можуть впасти до $50 за барель, якщо вони не виконають погоджені скорочення виробництва.
За словами делегатів ОПЕК, які були присутні на дзвінку, він особливо наголосив на Іраку, який у серпні перевищив квоти на 400 тисяч барелів на день, та Казахстані, який планує збільшити виробництво завдяки відновленню роботи нафтового родовища Тенгіз з видобутком у 720 тисяч барелів на день.
Саудівське послання було таким: "Немає сенсу збільшувати обсяги виробництва, якщо для них немає місця на ринку", - сказав один із делегатів. "Деяким варто мовчати і дотримуватися своїх зобов'язань перед ОПЕК+".
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