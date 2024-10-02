Фінансові новини
- |
- 02.10.24
- |
- 14:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ердоган заявив, що наступною ціллю Ізраїлю буде Туреччина
13:24 02.10.2024 |
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що військові операції Ізраїлю на палестинських територіях і в Лівані можуть незабаром поширитись на Туреччину.
Про це Ердоган сказав 1 жовтня під час своєї промови на відкритті парламенту, його цитує Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".
Ердоган відзначив, що дії Ізраїлю можуть поширитися на інші країни регіону і в кінцевому результаті досягти Туреччини.
"Після Лівану, наступним місцем, на яке (Ізраїль) кине свій погляд, я вам чітко кажу, буде наша батьківщина... Мрії (прем'єр-міністра Беньяміна) Нетаньягу включають Анатолію", - заявив Ердоган.
"Чого б це не коштувало, Туреччина продовжуватиме протистояти Ізраїлю і запрошуватиме світ до цієї благородної позиції. Туреччина зробить все можливе, щоб створити фронт людяності", - додав він.
Ердоган також розкритикував тих, хто виступає за те, щоб Туреччина залишалася нейтральною в умовах ескалації.
"Ми стикаємося з окупаційною мережею, яка має намір занурити весь регіон у вогонь. Ніхто, хто має хоч краплю совісті, не може мовчати перед обличчям такої мережі масового вбивства", - сказав Ердоган.
"Так само, як Гітлер був зупинений, коли побачив себе в збільшувальне скло, так само буде зупинений і Нетаньягу", - додав він.
У червні Ердоган звинувачував Ізраїль в планах "поширити війну" на Ліван. За кілька місяців Ізраїль почав наземну операцію проти бойовиків "Хезболли" на території Лівану.
Нагадаємо, Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю - ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав атаку "великою помилкою" і пообіцяв, що Іран заплатить за неї.
США підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.
Британські війська відіграли певну роль у запобіганні подальшій ескалації, спричиненій ракетною атакою Ірану, заявив міністр оборони країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Умєров: У наступному або до кінця цього року ви почуєте про велику ракетну програму
|Американська AeroVironment планує виготовляти Switchblade 600 в Україні
|Українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування, - Зеленський
|Кабмін запровадив нову умову під час купівлі-продажу автомобіля: допоможе зібрати податки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Українська бронетехніка» підписала угоду з Czechoslovak Group з виробництва 155-мм снарядів
|Україна отримає техніку для розмінування на 22 млн євро від Литви та Швеції
|У Польщі кажуть, що до Українського легіону зголосились надто мало українців
|Ердоган заявив, що наступною ціллю Ізраїлю буде Туреччина
|ЗМІ: ЄС затвердив режим санкцій щодо гібридних загроз з боку Росії
|Зеленський зустрівся з керівництвом провідних оборонних компаній світу
|Понад 280 оборонних компаній відвідали другий Міжнародний форум оборонних індустрій, підписано 7 угод
Бізнес
|Китайський Chery відклав на рік запуск виробництва електромобілів в Європі
|Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей
|Apple відмовилася від інвестицій в OpenAI
|Redmi Watch 5 Lite: AMOLED-дисплей, дзвінки через Bluetooth і автономність до 18 днів за $48
|Meta показала «бюджетну» гарнітуру Quest 3S — чип Snapdragon XR2 Gen 2, автономність 2,5 години та ціна у $300
|Канада і Франція спільно допомагатимуть Україні посилювати захист у кіберпросторі
|Конкурент Samsung Galaxy Ring: Meizu представила StarV Ring 2